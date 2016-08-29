РФС ведет переговоры о проведении матчей со сборными Германии, Италии и Испании

ХИМКИ /Московская область/, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении товарищеских матчей с командами Германии, Италии и Испании. Об этом журналистам сообщил министр спорта страны, президент РФС Виталий Мутко.

"У нас будут только контрольные игры. Трудно найти соперников хорошего уровня. До 2017 года мы уже знаем своих соперников. Хотим также сыграть с Испанией, Германией, Италией, Португалией, такие переговоры с ними идут", - сказал он.

Известно, что до конца текущего года сборная проведет как минимум три товарищеские встречи - 31 августа с командой Турцией в Анталье, 6 сентября со сборной Ганы в Москве и 9 октября с командой Коста-Рики в Краснодаре.

Россия как хозяйка чемпионата мира 2018 года освобождена от отбора на турнир.