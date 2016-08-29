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РФС ведет переговоры о проведении матчей со сборными Германии, Италии и Испании

Спорт
29 августа, 18:17 UTC+3
"У нас будут только контрольные игры. Трудно найти соперников хорошего уровня. До 2017 года у нас уже есть соперники", - заявил глава РФС
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Игроки сборной Германии

Игроки сборной Германии

© EPA/ARNE DEDERT

ХИМКИ /Московская область/, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении товарищеских матчей с командами Германии, Италии и Испании. Об этом журналистам сообщил министр спорта страны, президент РФС Виталий Мутко.

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"У нас будут только контрольные игры. Трудно найти соперников хорошего уровня. До 2017 года мы уже знаем своих соперников. Хотим также сыграть с Испанией, Германией, Италией, Португалией, такие переговоры с ними идут", - сказал он.

Известно, что до конца текущего года сборная проведет как минимум три товарищеские встречи - 31 августа с командой Турцией в Анталье, 6 сентября со сборной Ганы в Москве и 9 октября с командой Коста-Рики в Краснодаре.

Россия как хозяйка чемпионата мира 2018 года освобождена от отбора на турнир.

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