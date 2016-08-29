Виталий Мутко: футболисты сборной России сыграют с костариканцами 9 октября

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Коста-Рики на новом стадионе в Краснодаре 9 октября. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"В октябре у нашей команды будет только одна товарищеская игра. На новом стадионе в Краснодаре мы сыграем 9 октября против команды Коста-Рики. Мы приняли такое решение, чтобы на втором сборе у тренера была возможность поработать с командой хотя бы неделю", - сказал Мутко.

Строительство стадиона ФК "Краснодар" было начато в 2013 году. Его название пока не определено, вместимость арены составит порядка 33 тысяч зрителей.

Министр спорта отметил, что в 2017 году национальная команда проведет товарищеские матчи в Казани и Сочи.

"Хотели бы поддерживать клубы, которые строят новые стадионы, планируем проведение товарищеского матча на стадионе ЦСКА, но им нужно еще некоторое время на обкатку, - сказал Мутко. - Обязательно проведем в ближайшее время товарищеский матч в Казани. Также в 2017 году обязательно хотя бы один матч проведем в Сочи, там стадион хотим сдать в конце года".

Первой игрой сборной России под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова станет товарищеская встреча с командой Турции, которая состоится 31 августа в Анталье. 6 сентября в Москве российская сборная сыграет с командой Ганы.