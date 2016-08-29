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Мутко: Турция гарантировала обеспечение безопасности на футбольном матче со сборной РФ

Спорт
29 августа, 18:32 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Глава РФС также отметил, что планирует посетить встречу, "если все будет нормально"
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© EPA/CHRISTIAN BRUNA

ХИМКИ /Московская область/, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Турецкие власти гарантировали обеспечение безопасности во время товарищеского футбольного матча сборной страны с командой России. Об этом заявил журналистам министр спорта России, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"У нас с Турцией нормализуются отношения, ограничения снимаются. По матчу Россия - Турция все гарантии безопасности предоставлены. Меры безопасности со стороны турецких властей гарантированы", - сказал он.

Глава РФС также отметил, что планирует посетить встречу, "если все будет нормально".

Матч Турция - Россия пройдет 31 августа в Анталье.

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