Мутко: Турция гарантировала обеспечение безопасности на футбольном матче со сборной РФ

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ХИМКИ /Московская область/, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Турецкие власти гарантировали обеспечение безопасности во время товарищеского футбольного матча сборной страны с командой России. Об этом заявил журналистам министр спорта России, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"У нас с Турцией нормализуются отношения, ограничения снимаются. По матчу Россия - Турция все гарантии безопасности предоставлены. Меры безопасности со стороны турецких властей гарантированы", - сказал он.
Глава РФС также отметил, что планирует посетить встречу, "если все будет нормально".
Матч Турция - Россия пройдет 31 августа в Анталье.