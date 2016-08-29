Путин не поедет на матч Россия - Турция в Анталью

Футболист "Анжи": было не стыдно проиграть эффективному "Спартаку"Спорт 29 августа, 15:45
"Селтик" и "Рейджерс" могут войти в состав Футбольной лиги АнглииСпорт 29 августа, 15:40
Турция предупредила Дамаск о вводе войск при помощи РоссииМеждународная панорама 29 августа, 15:36
Путин не поедет на матч Россия - Турция в АнтальюСпорт 29 августа, 15:15
В Кремле глубоко сожалеют по поводу болезни президента Узбекистана КаримоваПолитика 29 августа, 15:13
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в КрасноярскСибирь 29 августа, 15:12
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООНПолитика 29 августа, 15:08
Путин обсудил с членами Совбеза итоги переговоров США и РФ по СирииПолитика 29 августа, 15:05
Более 340 дополнительных автобусов выведут осенью перевозчики на маршруты в МосквеОбщество 29 августа, 15:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует присутствовать на товарищеском матче по футболу между командами России и Турции в Анталье 31 августа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения в турецкой прессе о том, что глава российского государства якобы намерен вместе с президентом Турции приехать на эту игру.
"Нет", - ответил он на вопрос о том, есть ли такая поездка в рабочем графике Путина. "Будем болеть дистанционно", - добавил он.