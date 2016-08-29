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Путин не поедет на матч Россия - Турция в Анталью

Спорт
29 августа, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
"Будем болеть дистанционно", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует присутствовать на товарищеском матче по футболу между командами России и Турции в Анталье 31 августа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения в турецкой прессе о том, что глава российского государства якобы намерен вместе с президентом Турции приехать на эту игру.

"Нет", - ответил он на вопрос о том, есть ли такая поездка в рабочем графике Путина. "Будем болеть дистанционно", - добавил он.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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