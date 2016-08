Боец Джефф Монсон будет вести передачу на телеканале Russia Today

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный американский боец Джефф Монсон будет ведущим в новой передаче на телеканале Russia Today. Об этом ТАСС сообщил менеджер Монсона Маршалл Коминс.

"Джефф будет ведущим в телевизионном проекте Russia today. Это будет передача, аналогичная одной из самых популярных на канале, - In the now. Передача будет транслироваться на телеканале и в социальных сетях и будет состоять из роликов от 15 секунд до 10 минут, в которых будут принимать участие политические деятели, журналисты, дипломаты, деятели культуры и спортсмены. Передача также будет переведена на русский язык", - сказал Коминс.

Как ранее сообщал ТАСС, в ноябре Монсон завершит карьеру в смешанных единоборствах.

В 2014 году боец заявил, что подал документы на получение российского гражданства, однако в настоящий момент оно не было предоставлено спортсмену. На теле Монсона выбиты татуировки с символами России, среди которых слова "свобода" и "солидарность", изображение "серпа и молота" на левой голени, красно-черная звезда на груди, а также изображение монумента "Родина-мать" на левой ноге. Спортсмен не раз выходил на бои под гимн Советского Союза.

За свою карьеру спортсмен встречался с Федором и Александром Емельяненко, в начале 2000-х он выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 45-летний Монсон, согласно официальной статистике, провел 86 поединков за карьеру по правилам ММА. В них американец одержал 59 побед, потерпел 26 поражений и один бой завершил вничью.

Монсон также является неоднократным чемпионом мира по грэпплингу и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.