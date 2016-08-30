Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ефимова завоевала две бронзы на этапе Кубка мира по плаванию в Германии

Спорт
30 августа, 21:12 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, августа. /ТАСС
На 100 м россиянка показала результат 1 минуту 03,17 секунды
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова завоевала две бронзовые медали на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексным плаванием в первый день второго этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Берлине.

Смотрите также
Владимир Морозов
Пловец Морозов обновил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексом на короткой воде

На 100 м Ефимова показала результат 1 минуту 03,17 секунды. Победила американка Кэти Мейли (1.02,92). Второй стала Алия Аткинсон с Ямайки (1.03,10). На 200-метровке победила венгерка Катинка Хоссу (2.05,57), второй стала ее соотечественница Жужанна Якабош (2.06,29), результат Ефимовой - 2.06,93.

Также Ефимова вместе со Станиславом Донцом, Владимиром Морозовым и Дарьей Устиновой победили в смешанной эстафете 4х50 м комплексным плаванием с результатом 1 минута 39,77 секунды. Вторыми стали австралийцы (1.41,41), третьими - американцы (1.42,25).

В первый день этапа российские пловцы завоевали еще шесть наград. Владимир Морозов победил на 100 м комплексным плаванием (50,30 секунды), обновив собственный мировой рекорд, и на 100 м вольным стилем (45,79), Станислав Донец первенствовал на дистанции 100 м на спине (50,06). Кирилл Пригода занял второе место на 200 м (2.03,97) и 50 м (26,04) брассом, а Даниил Пасынков стал третьим на 400 м комплексным плаванием (4.11,50).

Соревнования завершатся 31 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
2
Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ
3
Василий Березуцкий будет капитаном сборной России
4
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
5
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
6
Украина выразила России протест из-за акции у стен посольства в Москве
7
Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы
Темы дня
Реклама