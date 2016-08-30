Ефимова завоевала две бронзы на этапе Кубка мира по плаванию в Германии

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова завоевала две бронзовые медали на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексным плаванием в первый день второго этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Берлине.

На 100 м Ефимова показала результат 1 минуту 03,17 секунды. Победила американка Кэти Мейли (1.02,92). Второй стала Алия Аткинсон с Ямайки (1.03,10). На 200-метровке победила венгерка Катинка Хоссу (2.05,57), второй стала ее соотечественница Жужанна Якабош (2.06,29), результат Ефимовой - 2.06,93.

Также Ефимова вместе со Станиславом Донцом, Владимиром Морозовым и Дарьей Устиновой победили в смешанной эстафете 4х50 м комплексным плаванием с результатом 1 минута 39,77 секунды. Вторыми стали австралийцы (1.41,41), третьими - американцы (1.42,25).

В первый день этапа российские пловцы завоевали еще шесть наград. Владимир Морозов победил на 100 м комплексным плаванием (50,30 секунды), обновив собственный мировой рекорд, и на 100 м вольным стилем (45,79), Станислав Донец первенствовал на дистанции 100 м на спине (50,06). Кирилл Пригода занял второе место на 200 м (2.03,97) и 50 м (26,04) брассом, а Даниил Пасынков стал третьим на 400 м комплексным плаванием (4.11,50).

Соревнования завершатся 31 августа.