Тридцать три россиянина, вероятно, будут добиваться допуска на Игры через CAS

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тридцать три российских спортсмена, вероятно, будут добиваться участия в Паралимпийских играх 2016 года через Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Об этом ТАСС сообщил юрист Артем Пацев, представляющий интересы спортсменов.

Ранее паралимпийцы отправили письма в Международный паралимпийский комитет (МПК) с просьбой об индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро, которые пройдут с 7 по 18 сентября.

"Пока паралимпийцы не получили ответа из МПК, в таком случае мы рассмотрим возможность в ускоренном порядке обратиться в CAS, - сказал Пацев. - У нас есть два возможных негативных варианта: либо МПК нам так и не ответит, либо даст отрицательный ответ. В обоих случаях мы обратимся в CAS с просьбой признать действия МПК незаконными и обязать их допустить российских паралимпийцев до участия в Играх-2016".

В среду президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин заявил ТАСС, что на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября пройдет турнир для отстраненных от Игр-2016 российских паралимпийцев. "Идея проведения соревнований на территории России - хорошая, если никому не удастся попасть на Паралимпиаду. Но мне кажется, что шанс попасть на Игры есть, пускай и очень маленький. Мы будем бороться до конца", - заключил Пацев.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что в России будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, а призовые на них будут идентичны олимпийским.