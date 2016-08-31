Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тридцать три россиянина, вероятно, будут добиваться допуска на Игры через CAS

Спорт
31 августа, 13:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Ранее паралимпийцы отправили письма в Международный паралимпийский комитет с просьбой об индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тридцать три российских спортсмена, вероятно, будут добиваться участия в Паралимпийских играх 2016 года через Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Об этом ТАСС сообщил юрист Артем Пацев, представляющий интересы спортсменов.

Ранее паралимпийцы отправили письма в Международный паралимпийский комитет (МПК) с просьбой об индивидуальном допуске к участию в Играх в Рио-де-Жанейро, которые пройдут с 7 по 18 сентября.

Смотрите также
ПКР планирует провести международные соревнования с участием паралимпийцев РФ

"Пока паралимпийцы не получили ответа из МПК, в таком случае мы рассмотрим возможность в ускоренном порядке обратиться в CAS, - сказал Пацев. - У нас есть два возможных негативных варианта: либо МПК нам так и не ответит, либо даст отрицательный ответ. В обоих случаях мы обратимся в CAS с просьбой признать действия МПК незаконными и обязать их допустить российских паралимпийцев до участия в Играх-2016".

В среду президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин заявил ТАСС, что на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября пройдет турнир для отстраненных от Игр-2016 российских паралимпийцев. "Идея проведения соревнований на территории России - хорошая, если никому не удастся попасть на Паралимпиаду. Но мне кажется, что шанс попасть на Игры есть, пускай и очень маленький. Мы будем бороться до конца", - заключил Пацев.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что в России будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, а призовые на них будут идентичны олимпийским.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Олимпиада-2016 Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"
5
Накопительная часть пенсий будет заморожена
6
Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки
7
Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат
Темы дня
Реклама