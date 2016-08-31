Олимпийские чемпионы Мудранов и Калинина удостоены высшей награды Адыгеи

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МАЙКОП, 31 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Дзюдоист Беслан Мудранов и гандболистка Виктория Калинина, завоевавшие золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, удостоены медали "Слава Адыгеи". Об этом ТАСС сообщил глава республики Аслан Тхакушинов.
"Беслана Мудранова и Викторию Калинину много связывает с Адыгеей. Для Виктории Майкоп, республика - это малая родина, она здесь выросла и тренировалась у Евгения Попова, Беслан здесь долго жил и учился мастерству у майкопских тренеров. Здесь их любят и всегда ждут, они - наша гордость и слава", - сказал он.
Помимо медалей "Слава Адыгеи", которые являются высшей наградой республики, чемпионы Олимпиады получили денежные сертификаты, стоимость каждого - 1 млн рублей, добавил Тхакушинов.
Чествование олимпийцев состоялось в доме правительства республики при участии спортивного сообщества, молодежи и общественности.
30-летний дзюдоист и самбист Мудранов в общей сложности учился в Адыгее порядка семи лет - закончил отделение "Физическая культура" гуманитарно-технического колледжа Адыгейского госуниверситета (АГУ), перевелся в Институт физкультуры и дзюдо АГУ и затем вернулся на родину в Кабардино-Балкарию. 15-летнего Беслана в Майкоп привез первый тренер юноши по самбо Султан Ошхунов. Будучи воспитанником Майкопской школы самбо и дзюдо, он порекомендовал молодому человеку учиться именно в Адыгее.
27-летняя Калинина, вратарь сборной России и гандбольного клуба "Астраханочка", - воспитанница майкопской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 имени Султана Джанчатова, играла вратарем в команде "АГУ-Адыиф", первым тренером спортсменки был Евгений Попов.