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Меры безопасности во время футбольного матча сборных России и Турции будут повышены

Спорт
31 августа, 13:17 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
На игру потенциально придут более 30 тысяч человек
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© EPA/SEDAT SUNA

АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Управление безопасности Антальи повысит меры по охране стадиона, на котором в среду состоится товарищеский матч между футбольными сборными Турции и России. Об этом ТАСС сообщил представитель руководства стадиона "Анталья-Арена".

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"Власти приняли решение повысить более, чем обычно на таких мероприятиях, меры безопасности. Уже сейчас перекрыты для автомобильного движения дороги, ведущие к стадиону, выставлены кордоны безопасности. И по нашим данным, ближе ко времени начала матча (21:30 мск. - Прим. ТАСС) меры планируется удвоить", - сообщил собеседник агентства. На входах на стадион также будут дежурить усиленные отряды полиции, и будет проводиться тщательная проверка зрителей и их личных вещей.

Относительно того, какое число болельщиков придет на матч, точных данных пока нет. "Продажа билетов все еще продолжается и идет активно. Поэтому по аналогии с предыдущими встречами национальных сборных, можем сказать, что трибуны будут полными", - сказали в руководстве стадиона.

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Это означает, что на игру потенциально придут более 30 тысяч человек. Общая же вместительность трибун - 33 тысячи. Ожидается, что среди болельщиков будет около двух тысяч россиян, в том числе постоянно проживающих в Анталье.

Федерация футбола Турции заявила, что все доходы от матча (от трансляции, продажи атрибутики) будут перечислены в Фонд солидарности жертв 15 июля 2016 года. В этот день в Турции произошла попытка госпереворота.

Сборная России ранее встречалась с турецкой команды дважды - оба раза в товарищеских матчах и оба раза победила с одинаковым счетом - 1:0. В 1994 году россияне одолели турков в Бурсе, а в 1998-м - в Москве. История встреч между сборными СССР и Турции куда богаче - первая состоялась еще в 1924 году, верх тогда взяли советские футболисты (3:0). Это был первый официальный матч в истории сборной СССР, впоследствии советская команда провела с турками еще 13 матчей, одержав 11 побед и потерпев два поражения.

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