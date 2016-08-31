"Спартак" объявил об уходе футболистов Граната, Паршивлюка и Яковлева

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Защитники Владимир Гранат и Сергей Паршивлюк, а также полузащитник Павел Яковлев покинули московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Отмечается, что футболисты расторгли контракты с командой по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Паршивлюк может перейти в "Краснодар", Гранат - в "Ростов", а Яковлев - в тульский "Арсенал".

Паршивлюк является воспитанником "Спартака", выступал за основной состав команды с 2007 года, защитник провел за клуб 173 матча в различных турнирах, в которых отметился тремя мячами. Яковлев также прошел футбольную школу красно- белых, в основном составе команды дебютировал в 2009 году, с тех пор сыграл за команду 91 встречу и забил 12 голов.

Гранат перешел в "Спартак" в 2015 году из "Динамо", защитник провел за команду 15 матчей, не отметившись результативными действиями.