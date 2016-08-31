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"Краснодар" заплатил за трансфер футболиста "Спортинга" Налдо €4,5 млн

Спорт
31 августа, 18:47 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 31, августа. /ТАСС
Контракт бразильского защитника с российским клубом рассчитан на четыре года
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Защитник "Спортинга" Налдо (слева) во время матча Лиги Европы против "Локомотива"

Защитник "Спортинга" Налдо (слева) во время матча Лиги Европы против "Локомотива"

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" заплатил €4,5 млн за покупку бразильского футболиста Налдо у португальского "Спортинга". Об этом сообщает пресс-служба португальцев.

Ранее "Краснодар" объявил о приобретении бразильского защитника, но финансовые условия сделки не разглашались. Контракт 28-летнего Налдо с краснодарцами рассчитан на четыре года.

Налдо выступал за "Спортинг" с 2015 года. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Португалии 18 матчей. До этого он в разные годы играл за клубы "Хетафе", "Гранада" (оба - Испания), "Удинезе", "Болонья" (оба - Италия), "Гремио", "Крузейро", "Понте-Прета", "Унион Сан- Жуан" (все - Бразилия).

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