Около 30 тысяч турецких флагов будет роздано болельщикам на матче Турция - Россия

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АНТАЛЬЯ /Турция/, 31 августа. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Федерация футбола Турции подготовила около 30 тысяч турецких флагов для болельщиков, которые посетят товарищеский матч между сборными Турции и России, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Встреча пройдет в среду в Анталье на стадионе "Анталья-арена", который вмещает около 30 тысяч зрителей. Турецкие флаги разложены на зрительских местах. На каждое место приходится по одному флагу.
Ранее в Федерации футбола Турции ТАСС сообщили, что на игре ожидается около двух тысяч россиян.
На стадионе и его территории несут дежурство около тысячи сотрудников полиции. Активно продается атрибутика - особым спросом пользуются матчевые шарфы с изображением рукопожатия.
Матч начнется в 21:30 мск.