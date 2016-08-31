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Около 30 тысяч турецких флагов будет роздано болельщикам на матче Турция - Россия

Спорт
31 августа, 19:03 UTC+3 АНТАЛЬЯ корр. ТАСС, Илья Андреев
Ранее в Федерации футбола Турции ТАСС сообщили, что на игре ожидается около двух тысяч россиян
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© Станислав Красильников/ТАСС, архив

АНТАЛЬЯ /Турция/, 31 августа. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Федерация футбола Турции подготовила около 30 тысяч турецких флагов для болельщиков, которые посетят товарищеский матч между сборными Турции и России, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Встреча пройдет в среду в Анталье на стадионе "Анталья-арена", который вмещает около 30 тысяч зрителей. Турецкие флаги разложены на зрительских местах. На каждое место приходится по одному флагу.

Ранее в Федерации футбола Турции ТАСС сообщили, что на игре ожидается около двух тысяч россиян.

На стадионе и его территории несут дежурство около тысячи сотрудников полиции. Активно продается атрибутика - особым спросом пользуются матчевые шарфы с изображением рукопожатия.

Матч начнется в 21:30 мск.

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