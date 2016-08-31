Апелляция ПКР на приостановление членства в МПК будет рассмотрена в течение 6-7 месяцев

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Апелляция Паралимпийского комитета России (ПКР) на приостановление членства в Международном паралимпийском комитете (МПК) будет рассмотрена в Федеральном суде Швейцарии в течение 6-7 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ПКР. В среду Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение о недопуске российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Как сообщается в релизе суда, наряду с апелляцией на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) российский комитет подал заявление о принятии временных мер, в частности, требование о приостановлении решения о недопуске россиян. Суд отказал ПКР в этой просьбе, мотивируя свой вердикт тем, что индивидуальный допуск паралимпийцев выходит за рамки предмета спора. Мотивировочная часть по делу будет вынесена позднее. "Основное ходатайство ПКР будет рассмотрено в Федеральном суде Швейцарии в течение 6-7 месяцев, - говорится в сообщении. - От этого решения зависит, смогут ли российские паралимпийцы участвовать в других международных соревнованиях, в частности, в Паралимпийских играх 2018 года".

Около 200 индивидуальных обращений от российских спортсменов с просьбой допустить их до участия в Паралимпийских играх 2016 года подано в Международный паралимпийский комитет (МПК). Об этом сообщается на официальном сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

"В МПК подано около 200 индивидуальных обращений от российских паралимпийцев. В случае получения отказов они будут обжалованы в срочном порядке в апелляционном комитете МПК или в Спортивном арбитражном суде", - говорится в сообщении.

Ранее МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. ПКР 15 августа направил апелляцию в КАС на решение об отстранении сборной России от участия в Играх 2016 года.

Согласно конституции Швейцарии, Федеральный суд является высшей судебной инстанцией по гражданским, уголовным, административным и конституционным делам. Однако, как поясняют швейцарские юристы, этот суд полномочен отменить решение арбитражного суда, но он не может сам вынести новое решение по существу вопроса. Кроме того, решение арбитражного суда может быть оспорено в Федеральном суде только по ограниченному кругу случаев. Это возможно, в частности, если состав арбитражного суда не был назначен надлежащим образом, если ошибочно признал спор подлежащим или не подлежащим его юрисдикции, если был нарушен принцип равенства сторон, если арбитражный суд оставил вопрос без рассмотрения или вынес решение, противоречащее принципам общественного порядка.