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Первое заседание комиссии ОКР по допингу состоится 8 сентября

Спорт
1 сентября, 12:45 UTC+3
Глава ОКР Александр Жуков также заявил, что WADA нуждается в серьезных реформах
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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Первое заседание комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по допингу состоится 8 сентября. Об этом журналистам сообщил глава ОКР Александр Жуков.

"Комиссия ОКР по допингу способна внести множество конкретных предложений по реформированию мировой антидопинговой системы. Первое заседание состоится 8 сентября", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 22 июля предложил ОКР создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом. 25 июля исполком ОКР утвердил Виталия Смирнова в должности главы данной комиссии. Смирнов сообщил, что в состав комиссии войдут представители международных федераций, известные спортсмены и представители СМИ.

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18 июля независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся на протяжении нескольких лет, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную РФ от участия в соревнованиях. Тем не менее, критериям, установленных МОК для допуска к Олимпиаде-2016, соответствовали только 280 спортсменов из заявленных 387. Международный паралимпийский комитет (МПК) на основании этого же доклада принял решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и не допустил всю паралимпийскую сборную к Играм в Рио. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа и Федеральный суд Швейцарии 31 августа отклонили иски ПКР и оставил в силе решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр.

Жуков также заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нуждается в серьезных реформах.

"WADA нуждается в серьезном реформировании, - сказал Жуков. - Есть очень много претензий к деятельности организации, она непрозрачна. Совершенно ясно, что в руководстве должен быть абсолютный баланс представителей. Все будет подробно обсуждать в октябре на заседании Олимпийского саммита, а потом, возможно, будет специальный конгресс Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу реформировании WADA".

На этой неделе представители антидопинговых агентств 17 стран обсудили предложения по реформированию WADA на саммите в Копенгагене. Было предложено сделать WADA более независимым, чтобы руководители агентства не могли одновременно занимать посты в каких-либо других спортивных организациях.

Нынешний глава организации Крейг Риди является также вице-президентом МОК.

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