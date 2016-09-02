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Исполком ПКР утвердил проведение соревнований для отстраненных от Игр спортсменов

Спорт
2 сентября, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
"Да, мы утвердили предложение по ним (соревнованиям), а также по всем организационным вопросам", - заявил президент Паралимпийского комитета России
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил проведение соревнований для отстраненных от Игр в Рио-де-Жанейро российских спортсменов. Об этом ТАСС заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским. Турнир состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.

"Да, мы утвердили предложение по ним (соревнованиям), а также по всем организационным вопросам", - сказал Лукин.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх в Рио-де-Жанейро. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016, еще 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд (КАС).

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