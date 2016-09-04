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Оздоев: футболисты сборной России должны защищать честь страны

Спорт
4 сентября, 14:29 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 4, сентября. /ТАСС
В воскресенье сборная России провела тренировку в полном составе. Занятие прошло в закрытом режиме на тренировочной базе "Динамо" в Новогорске
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НОВОГОРСК /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России должны защищать честь страны и оправдывать вызов в команду. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской сборной Магомед Оздоев.

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В воскресенье сборная России провела тренировку в полном составе. Занятие прошло в закрытом режиме на тренировочной базе "Динамо" в Новогорске. 6 сентября российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы. Встреча пройдет на московском стадионе "Локомотив".

"Станислав Саламович (Черчесов) много работал в России, мы все его знаем и говорим с ним на одном языке, - рассказал Оздоев. - Каждый игрок понимает то, что хочет тренер. Это дает ему больше плюсов. Мы должны защищать честь страны и оправдывать вызов в сборную".

31 августа команда Станислава Черчесова провела товарищеский матч со сборной Турции (0:0) в Анталье. В четверг вечером с командой в Москве не тренировались те, кто вышел в стартовом составе в той встрече. В пятницу расположение сборной покинул полузащитник Дмитрий Тарасов, получивший травму в прошедшей игре. В субботу футболисты также провели тренировку в полном составе.

"Всегда приятно выходить на поле и защищать честь страны, - отметил полузащитник сборной России. - Мне удалось показать то, что я умею. Самое главное то, что мы не проиграли и провели хороший матч с Турцией. Не на сто процентов доволен собой, но доволен тем, что вышел на поле и сумел показать свою игру".

"Из сборной Ганы знаю Мубарака Вакасо, это добротный футболист. Согласен с тем, что сборная России сильнее всех. Надеюсь, что Станислав Саламович останется надолго. Пока идет все хорошо", - добавил Оздоев.

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