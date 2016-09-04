Российский гонщик "Торо-Россо" Квят сошел в гонке Гран-при Италии

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РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят из-за механических проблем сошел с дистанции в гонке Гран-при Италии на 14-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Примерно на 40-м круге Квят шел на 16-м месте, отставая от лидера на круг, но потом заехал в боксы и остался в них.
Текущий сезон Квят начинал в "Ред Булле", но после Гран-при России руководство команды произвело рокировку пилотов с младшей командой "Торо Россо". В результате Квят вернулся в итальянскую "конюшню", в которой начинал карьеру в "Формуле-1", а его место в "Ред Булле" занял голландец Макс Ферстаппен. После возвращения в "Торо Россо" Квят лишь дважды смог финишировать в очковой зоне. Россиянин занимает 14-е место в общем зачете с 23 очками, уступая партнеру по команде Карлосу Сайнсу-младшему семь баллов.