Овечкин считает, что говорить о его игре в звене с хоккеистом Кучеровым преждевременно

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Александр Овечкин считает, что еще рано говорить о том, что на Кубке мира по хоккею он будет играть в одном звене с Никитой Кучеровым. Такое мнение Овечкин высказал журналистам.
На первой тренировке россиян в рамках подготовки к Кубку мира Овечкин действовал в звене с Кучеровым и Евгением Кузнецовым.
"Кучеров - один из лидеров своей команды ("Тампа-Бэй"), быстрый техничный игрок, - сказал Овечкин. - Сегодня только первая тренировка, и я не уверен, что это будет постоянное сочетание".
"Все в рабочем режиме, всем надоело только тренироваться, хочется играть. Сейчас совсем другое настроение. Я готовился по своей программе, у меня были двухразовые тренировки", - рассказал он.
Россияне в рамках подготовки к Кубку мира в СК "Юбилейный" проведут товарищеский матч с командой Чехии 8 сентября. Также россияне и чехи сыграют между собой 10 сентября в Праге. В последнем товарищеском матче сборная России сыграет с канадцами в Питтсбурге 14 сентября.
Кубок мира в Торонто пройдет с 17 сентября по 1 октября.