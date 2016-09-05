Хоккеист Кучеров не обращает внимания на то, что сыграет на КМ без контракта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России Никита Кучеров не обращает внимания на то, что сыграет на предстоящем Кубке мира без контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

У Кучерова этим летом истек трехлетний контракт с "Тампа-Бэй Лайтнинг". В последнем сезоне он в 94 матчах набрал 85 очков (41 гол + 44 передачи), став лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате и Кубке Стэнли. Вместе с "Тампой" он становился финалистом Кубка Стэнли 2015 года и полуфиналистом (2016).

"Не буду говорить, рискованно или не рискованно это. У меня появилась такая первая возможность сыграть за сборную России, - сказал Кучеров. - Всегда с улыбкой выхожу на лед за сборную. Меня предупреждали, но играть за сборную почетно".

"Будет ли контракт подписан до старта Кубка мира, пока не знаю", - добавил он.

Вместе с Кучеровым из "Тампы" в сборной России выступают еще три игрока: вратарь Андрей Василевский, защитник Никита Нестеров и нападающий Владислав Наместников. "Всегда приятно, когда ребята из твоей команды в сборной. В сборной я многих не знал, а со своими ребятами проще втянуться в коллектив", - отметил он.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.