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Станислав Черчесов: замены в матче с ганцами не усилили игру сборной России

Спорт
6 сентября, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Главный тренер национальной команды отметил, что единственный гол во встрече с африканской сборной стал следствием наигранных комбинаций
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Замены, произведенные тренерским штабом сборной России по футболу в товарищеском матче с ганцами, не усилили игру команды. Об этом на пресс- конференция сказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

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Эпизод из матча между сборными России и Ганы
© Артем Коротаев/ТАСС

Первая победа при Станиславе Черчесове: сборная России в Москве обыграла ганцев

Товарищеский матч Россия - Гана прошел на московском стадионе "Локомотив" и завершился победой команды Черчесова со счетом 1:0. Гол на 20-й минуте забил нападающий Федор Смолов.

"Наигрывали быстрый отбор в центре и выход (в атаку), и гол Смолова стал следствием (этих наработок). Во втором тайме не выдержали темп, я начал делать замены, которые, к сожалению, не дали усиления", - поделился впечатлениями от встречи специалист.

По мнению наставник сборной Ганы Авраама Гранта, российская команда под руководством Станислава Черчесова обладает хорошим потенциалом, но ей надо дать время.

"Российская команда выглядит неплохо, так же, как и перед чемпионатом Европы. У российской команды хороший потенциал. У россиян еще два года до домашнего чемпионата мира, давайте дадим время новому главному тренеру сборной", - поделился впечатлениями от команды Черчесова Грант.

"Хороший товарищеский матч, игроки сыграли неплохо. Первый тайм остался за россиянами, второй за нами. В целом, нам удалось сыграть без наших лидеров", - прокомментировал игру Грант.

Станислав Черчесов был назначен главным тренером сборной в августе. Игра с ганцами стала для него второй во главе команды. 31 августа россияне сыграли вничью с командой Турции (0:0) в Анталье.

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