Семенов: Черчесов сказал футболистам сборной России, что им нужно прибавлять

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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после товарищеского матча с командой Ганы сказал игрокам, что им нужно прибавлять в дальнейшем. Об этом журналистам рассказал защитник сборной России Андрей Семенов.
Во вторник сборная России в товарищеском матче в Москве со счетом 1:0 обыграла команду Ганы.
"Прощаясь, Черчесов сказал, что надо прибавлять. Если мы хотим выглядеть еще более убедительно, то нужно работать, работать и еще раз работать. Мы собираемся побеждать в каждом матче. Хоть это и был контрольный матч, но самое главное, что мы победили", - сказал Семенов, добавив, что победа была важнее качества игры.
По словам Семенова, в перерыве Черчесов просил усилить первый пас. "Важно, чтобы мы не боялись играть вперед. Но, к сожалению, во втором тайме мы подсели и не сумели выполнить установку тренера", - сказал защитник.
Семенов отметил, что у сборной России возникли проблемы из-за того, что не удалось забить второй мяч. "У сборной Ганы хорошая команда, уверенная в себе. Но мы могли забивать второй мяч и спокойно доводить матч до победного конца. Можно сказать, сами создали себе проблемы, однако мы вытерпели и выиграли", - сказал он.
Черчесов был назначен главным тренером сборной в августе. Игра с ганцами стала для него второй во главе команды. 31 августа россияне сыграли вничью с командой Турции (0:0) в Анталье.