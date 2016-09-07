Установка сидений на стадионе "Лужники" начнется в октябре, они будут бордового цвета

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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Установка сидений на стадионе "Лужники" начнется в октябре. Об этом журналистам сообщил генеральный директор комплекса "Лужники" Александр Пронин.
"Установка сидений начнется в октябре. Цветовая гамма определена - бордовый цвет. Есть некоторые моменты, по которым мы еще спорим, но это мелочи. Кресла проходят последнюю приемку", - сказал Пронин.
"Сиденья будут более комфортными, чем раньше. На них будет не так холодно", - добавил он.
По словам Пронина, табло на стадионе будут установлены до конца года. "Места для их установки уже готовы", - сказал он.
Реконструкцию стадиона "Лужники" планируется завершить до конца 2016 года. По ее итогам количество зрительских мест вырастет с 78 до 81 тысячи. Трибуны будут максимально приближены к футбольному полю, а количество входов увеличится с 13 до 23. В "Лужниках" будут установлены два больших видеоэкрана для просмотра матчей, кроме того, стадион и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога.
На стадионе "Лужники" пройдет финал чемпионата мира по футболу 2018 года.