Установка сидений на стадионе "Лужники" начнется в октябре, они будут бордового цвета

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Установка сидений на стадионе "Лужники" начнется в октябре. Об этом журналистам сообщил генеральный директор комплекса "Лужники" Александр Пронин.

"Установка сидений начнется в октябре. Цветовая гамма определена - бордовый цвет. Есть некоторые моменты, по которым мы еще спорим, но это мелочи. Кресла проходят последнюю приемку", - сказал Пронин.

"Сиденья будут более комфортными, чем раньше. На них будет не так холодно", - добавил он.

По словам Пронина, табло на стадионе будут установлены до конца года. "Места для их установки уже готовы", - сказал он.

Реконструкцию стадиона "Лужники" планируется завершить до конца 2016 года. По ее итогам количество зрительских мест вырастет с 78 до 81 тысячи. Трибуны будут максимально приближены к футбольному полю, а количество входов увеличится с 13 до 23. В "Лужниках" будут установлены два больших видеоэкрана для просмотра матчей, кроме того, стадион и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога.

На стадионе "Лужники" пройдет финал чемпионата мира по футболу 2018 года.