ФИФА еще не решила, как проводить церемонию награждения победителя ЧМ-2018

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) еще не определилась с тем, как проводить церемонию награждения команды- победительницы чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадиона в 11 городах России. Финал турнира состоится на московском стадионе "Лужники", который посетила совместная делегация ФИФА и оргкомитета "Россия-2018".

"Мы не определились, как именно будет проходить церемония вручения Кубка в 2018 году. Есть два варианта - на трибуне или на поле. В "Лужниках" можно осуществить и то, и то", - сказал Смит.