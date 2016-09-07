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ФИФА еще не решила, как проводить церемонию награждения победителя ЧМ-2018

Спорт
7 сентября, 13:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев
Финал турнира состоится на московском стадионе "Лужники", который посетила совместная делегация ФИФА и оргкомитета "Россия-2018"
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Кубок мира ФИФА

Кубок мира ФИФА

© EPA/ENNIO LEANZA

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) еще не определилась с тем, как проводить церемонию награждения команды- победительницы чемпионата мира 2018 года. Об этом журналистам сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадиона в 11 городах России. Финал турнира состоится на московском стадионе "Лужники", который посетила совместная делегация ФИФА и оргкомитета "Россия-2018".

"Мы не определились, как именно будет проходить церемония вручения Кубка в 2018 году. Есть два варианта - на трибуне или на поле. В "Лужниках" можно осуществить и то, и то", - сказал Смит.

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