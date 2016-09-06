Сборная России по футболу обыграла команду Ганы в рамках подготовки к ЧМ-2018

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Ганы в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, прошедшем в Москве на стадионе "Локомотив". Единственный мяч на 20-й минуте забил нападающий Федор Смолов.

Игра против ганцев стала 100-й в составе сборной России для 34-летнего защитника и капитана команды Василия Березуцкого. Игорь Акинфеев побил рекорд по количеству матчей за сборную страны среди вратарей. Для 30-летнего футболиста эта игра стала 92-й в составе российской команды.

В перерыве встречи состоялось чествование полуфиналистов чемпионата мира по футболу 1966 года в составе сборной СССР Анзора Кавазашвили, Эдуарда Малофеева, Валентина Афонина и Владимира Пономарева. Памятные сувениры ветеранам вручил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. Сборная СССР 50 лет назад на чемпионате мира в Англии заняла четвертое место, что является лучшим результатом в истории отечественной сборной. В полуфинале советские футболисты проиграли команде ФРГ (1:2), а в матче за третье место - португальцам (1:2).

Игра против ганцев стала второй для сборной команды под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. В товарищеском матче 31 августа российские футболисты на выезде сыграли вничью с командой Турции (0:0).

Сборная Ганы дважды выходила в плей-офф чемпионата мира (1/8 финала в 2006 году и 1/4 финала в 2010-м), четыре раза выигрывала Кубок африканских наций (1963, 1965, 1978, 1982), причем в пяти последних неизменно доходила до полуфинала. Главным тренером команды является израильский специалист Авраам Грант, под руководством которого английский "Челси" дошел до финала Лиги чемпионов сезона-2007/08.

Сборная России впервые сыграла с командой Ганы. Это шестая африканская сборная, с которой встретились россияне. Ранее российская команда играла с камерунцами (6:1 на чемпионате мира 1994 года, 0:0 в товарищеском матче в 2011 году), с футболистами Туниса (2:0 на чемпионате мира 2002 года), ивуарийцами (1:1 в товарищеском матче в 2012 году), марокканцами (2:0 в товарищеском матче в 2014 году), алжирцами (1:1 в матче чемпионата мира 2014 года). Никогда не проигрывала африканским командам и сборная СССР.