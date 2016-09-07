Зубков: Федерация готова развивать паралимпийский бобслей при поддержке ПКР и Минспорта

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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация бобслея России (ФБР)готова заниматься развитием в стране паралимпийского бобслея, однако сначала этот вопрос должен быть тщательно проработан в Паралимпийском комитете России (ПКР) и Министерстве спорта РФ. Об этом сообщил ТАСС президент ФБР Александр Зубков.
Международный паралимпийский комитет (МПК) ранее принял решение о включении бобслея в программу Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Полное одобрение бобслей получит, если в ближайшие два сезона состоятся шесть этапов Кубка мира и чемпионат мира, а в соревнованиях примут участие спортсмены из не менее чем 12 стран.
"В России развитием бобслея среди паралимпийцев пока никто не занимался, и такого направления у нас нет, - заметил Зубков. - Думаю, что в дальнейшем, после состоявшегося включения бобслея в программу Паралимпиады-2022, в России произойдут определенные изменения. Но многое теперь будет зависеть от отношения Паралимпийского комитета России и Министерства спорта РФ к новой для нас спортивной дисциплине. После принятия соответствующего решения мы будем думать, как развивать паралимпийский бобслей".