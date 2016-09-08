СМИ: Райан Лохте отстранен от соревнований на десять месяцев

СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо УкраиныКультура 8 сентября, 3:42
Президент Бразилии объявил Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро открытымиСпорт 8 сентября, 3:38
AP: встреча Лаврова и Керри может пройти в пятницуМеждународная панорама 8 сентября, 3:24
СМИ: Райан Лохте отстранен от соревнований на десять месяцевСпорт 8 сентября, 3:11
WSJ: хакер Guccifer 2.0 отверг утверждения о его работе на РоссиюМеждународная панорама 8 сентября, 3:02
AFP: число жертв наводнения в Нигере увеличилось до 38 человекПроисшествия 8 сентября, 2:19
Памятная плита в честь крымчан, погибших за Ленинград, откроется на Пискаревском мемориалеОбщество 8 сентября, 2:08
Минобороны РФ: портфель заказов российского ОПК превысил 40 млрд руб.Армия и ОПК 8 сентября, 1:52
Глава Пентагона: РФ и США далеки от соглашения по СирииМеждународная панорама 8 сентября, 1:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Американский пловец Райан Лохте, которому власти Бразилии предъявили обвинения в "Ложном сообщении о совершении преступления", отстранен от соревнований на десять месяцев и пропустит чемпионат мира 2017 года. Об этом сообщает американский портал Usatoday со ссылкой на источник.
Источник сообщает, что все четверо американских пловцов, которые были замешаны в инциденте (Гуннар Бенц, Джек Конгер, Лохте и Джеймс Фейген) подверглись наказанию, но Лохте получил самую длинную дисквалификацию. Отстранение Лохте закончится 30 июня 2017 года. Наказание было вынесено совместно Национальным олимпийским комитетом США и Ассоциацией плавания США.
Скандал с участием знаменитого спортсмена и его партнеров по команде разгорелся в Бразилии в середине августа. Национальный олимпийский комитет (НОК) США сообщил, что Лохте и еще трое пловцов американской сборной были ограблены в ночь на 14 августа в Рио-де-Жанейро, где они принимали участие в Олимпийских играх. По информации, полученной со слов потерпевших, Гуннар Бенц, Джек Конгер, Лохте и Джеймс Фейген направлялись в Олимпийскую деревню после вечеринки, такси, в котором ехали атлеты, было остановлено вооруженными людьми, которые представились сотрудниками полиции. Преступники якобы потребовали у спортсменов деньги и другие личные вещи.
Однако в ходе расследования выяснилось, что спортсмены не были ограблены, а заплатили за порчу имущества на АЗС. На самом деле американские пловцы по пути в Олимпийскую деревню остановились на одной из автозаправок в западной части города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они разбили дверь в туалете и повредили другое имущество внутри заведения. Сотрудники АЗС потребовали, чтобы спортсмены заплатили за причиненный ущерб, но те попытались скрыться. Тогда один из охранников, угрожая пистолетом, заставил пловцов остаться на месте и вызвал полицию.
Еще до приезда стражей порядка спортсмены согласились возместить ущерб. По информации полиции, речь идет о сумме в $20 и 100 реалов (около $30). Сотрудники АЗС в течение нескольких дней не обращались в полицию, так как дело приобрело огромный резонанс, и они боялись, что следователи не поверят в их версию о поведении знаменитых спортсменов-олимпийцев. Ситуацию удалось прояснить после просмотра записей с камер наблюдения, установленных на месте инцидента.
По итогам расследования Национальный олимпийский комитет США и Ассоциация плавания США, а также участники скандала извинились за произошедшее. Пловцы Бенц и Конгер не были привлечены к ответственности, так как не давали показаний в полиции и, следовательно, не могли быть уличены в обмане. А в отношении Лохте и Фейгена на прошлой неделе были выдвинуты обвинения в даче ложных показаний. Последний из них пошел на сделку со следствием, согласившись заплатить штраф в размере $11 тыс. Эти средства были перечислены бразильскому благотворительному фонду.
Однако обвинения, выдвинутые против Лохте, не были сняты. В минувший четверг бразильская полиция сообщила, что направила его дело в суд, который, согласно местному законодательству, должен принять решение о формальном предъявлении обвинений. Представители судебных властей уже заявили, что хотят вызвать спортсмена для дачи показаний на территории южноамериканской республики. Впрочем, по информации СМИ, Лохте не рассматривает возможность возвращения в Бразилию, опасаясь, что местная полиция может поместить его под стражу.