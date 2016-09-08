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СМИ: Райан Лохте отстранен от соревнований на десять месяцев

Спорт
8 сентября, 3:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, сентября. /ТАСС
Из-за скандала с выдуманным ограблением американский пловец пропустит чемпионат мира 2017 года
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Райан Лохте

Райан Лохте

© EPA/PATRICK B. KRAEMER

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Американский пловец Райан Лохте, которому власти Бразилии предъявили обвинения в "Ложном сообщении о совершении преступления", отстранен от соревнований на десять месяцев и пропустит чемпионат мира 2017 года. Об этом сообщает американский портал Usatoday со ссылкой на источник.

Источник сообщает, что все четверо американских пловцов, которые были замешаны в инциденте (Гуннар Бенц, Джек Конгер, Лохте и Джеймс Фейген) подверглись наказанию, но Лохте получил самую длинную дисквалификацию. Отстранение Лохте закончится 30 июня 2017 года. Наказание было вынесено совместно Национальным олимпийским комитетом США и Ассоциацией плавания США.

История скандала

Скандал с участием знаменитого спортсмена и его партнеров по команде разгорелся в Бразилии в середине августа. Национальный олимпийский комитет (НОК) США сообщил, что Лохте и еще трое пловцов американской сборной были ограблены в ночь на 14 августа в Рио-де-Жанейро, где они принимали участие в Олимпийских играх. По информации, полученной со слов потерпевших, Гуннар Бенц, Джек Конгер, Лохте и Джеймс Фейген направлялись в Олимпийскую деревню после вечеринки, такси, в котором ехали атлеты, было остановлено вооруженными людьми, которые представились сотрудниками полиции. Преступники якобы потребовали у спортсменов деньги и другие личные вещи.

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Однако в ходе расследования выяснилось, что спортсмены не были ограблены, а заплатили за порчу имущества на АЗС. На самом деле американские пловцы по пути в Олимпийскую деревню остановились на одной из автозаправок в западной части города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они разбили дверь в туалете и повредили другое имущество внутри заведения. Сотрудники АЗС потребовали, чтобы спортсмены заплатили за причиненный ущерб, но те попытались скрыться. Тогда один из охранников, угрожая пистолетом, заставил пловцов остаться на месте и вызвал полицию.

Еще до приезда стражей порядка спортсмены согласились возместить ущерб. По информации полиции, речь идет о сумме в $20 и 100 реалов (около $30). Сотрудники АЗС в течение нескольких дней не обращались в полицию, так как дело приобрело огромный резонанс, и они боялись, что следователи не поверят в их версию о поведении знаменитых спортсменов-олимпийцев. Ситуацию удалось прояснить после просмотра записей с камер наблюдения, установленных на месте инцидента.

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По итогам расследования Национальный олимпийский комитет США и Ассоциация плавания США, а также участники скандала извинились за произошедшее. Пловцы Бенц и Конгер не были привлечены к ответственности, так как не давали показаний в полиции и, следовательно, не могли быть уличены в обмане. А в отношении Лохте и Фейгена на прошлой неделе были выдвинуты обвинения в даче ложных показаний. Последний из них пошел на сделку со следствием, согласившись заплатить штраф в размере $11 тыс. Эти средства были перечислены бразильскому благотворительному фонду.

Однако обвинения, выдвинутые против Лохте, не были сняты. В минувший четверг бразильская полиция сообщила, что направила его дело в суд, который, согласно местному законодательству, должен принять решение о формальном предъявлении обвинений. Представители судебных властей уже заявили, что хотят вызвать спортсмена для дачи показаний на территории южноамериканской республики. Впрочем, по информации СМИ, Лохте не рассматривает возможность возвращения в Бразилию, опасаясь, что местная полиция может поместить его под стражу.

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