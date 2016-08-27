Скандал с участием Райана Лохте сделал АЗС в Рио местной достопримечательностью

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Автозаправочная станция, расположенная в западной части Рио-де-Жанейро, стала туристической достопримечательностью благодаря скандалу с участием американского пловца, шестикратного олимпийского чемпиона Райана Лохте. Как сообщила газета Globo, местные жители и туристы теперь заезжают на АЗС не только для покупки бензина, но и ради того, чтобы сфотографироваться на фоне "исторической постройки".

"Каждый день одно и то же: фотографии, селфи... Все время кто-то спрашивает, здесь ли все это произошло. Я уже разговаривал и с иностранцами, и с бразильцами. Многим это кажется забавным", - рассказал менеджер АЗС Марсиу.

На фоне повышенного спроса появилось и предложение: одна из бразильских турфирм включила АЗС в туристический маршрут, предлагающий гостям Рио-де-Жанейро ознакомиться с достопримечательностями города. В экскурсионный тур, помимо памятной автозаправки, входит посещение статуи Христа-Искупителя на горе Корковаду, Олимпийского парка и фавелы Санта-Марта. Стоимость поездки, включающей в себя обед в одном из местных ресторанов, составляет 516 реалов (около $158).

"Эта Олимпиада была исторической для американских спортсменов. Мы хотим дать нашим клиентам возможность окунуться в атмосферу Игр. Остановка на АЗС совсем короткая, но нужно признать, что произошедший там инцидент нашел отражение на первых полосах мировой прессы. Поэтому у людей появился интерес", - заявил Луис Ренату Малшер, владелец компании Urban Adventures, которая организует эти туры.

Отсутствие преступления и наказание

Скандал с участием знаменитого спортсмена и его товарищей по команде разгорелся в Бразилии в середине августа. Национальный олимпийский комитет (НОК) США сообщил, что Лохте и еще трое пловцов американской сборной были ограблены в ночь на 14 августа в Рио-де-Жанейро, где они принимали участие в Олимпийских играх. По информации, полученной со слов потерпевших, Гуннар Бенц, Джек Конгер, Лохте и Джеймс Фейген направлялись в Олимпийскую деревню после вечеринки, такси, в котором ехали атлеты, было остановлено вооруженными людьми, которые представились сотрудниками полиции. Преступники якобы потребовали у спортсменов деньги и другие личные вещи.

Однако в ходе расследования выяснилось, что спортсмены не были ограблены, а заплатили за порчу имущества на АЗС. На самом деле американские пловцы по пути в Олимпийскую деревню остановились на одной из автозаправок в западной части города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они разбили дверь в туалете и повредили другое имущество внутри заведения. Сотрудники АЗС потребовали, чтобы спортсмены заплатили за причиненный ущерб, но те попытались скрыться. Тогда один из охранников, угрожая пистолетом, заставил пловцов остаться на месте и вызвал полицию.

Еще до приезда стражей порядка спортсмены согласились возместить ущерб. По информации полиции, речь идет о сумме в $20 и 100 реалов (около $30). Сотрудники АЗС в течение нескольких дней не обращались в полицию, так как дело приобрело огромный резонанс, и они боялись, что следователи не поверят в их версию о поведении знаменитых спортсменов-олимпийцев. Ситуацию удалось прояснить после просмотра записей с камер наблюдения, установленных на месте инцидента.

По итогам расследования Национальный олимпийский комитет США и Ассоциация плавания США, а также участники скандала извинились за произошедшее.

Пловцы Бенц и Конгер не были привлечены к ответственности, так как не давали показаний в полиции и, следовательно, не могли быть уличены в обмане. А в отношении Лохте и Фейгена на прошлой неделе были выдвинуты обвинения в даче ложных показаний. Последний из них пошел на сделку со следствием, согласившись заплатить штраф в размере 11 тыс. долларов. Эти средства были перечислены бразильскому благотворительному фонду.

Однако обвинения, выдвинутые против Лохте, не были сняты. В минувший четверг бразильская полиция сообщила, что направила его дело в суд, который, согласно местному законодательству, должен принять решение о формальном предъявлении обвинений. Представители судебных властей уже заявили, что хотят вызвать спортсмена для дачи показаний на территории южноамериканской республики. Впрочем, по информации СМИ, Лохте не рассматривает возможность возвращения в Бразилию, опасаясь, что местная полиция может поместить его под стражу.