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В Монреале соотечественники выступили в защиту олимпийцев РФ

Спорт
8 сентября, 9:56 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Пришедшие на митинг перед офисом WADA потребовали реформировать организацию в связи с их решением не допустить российских спортсменов к Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро
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ОТТАВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Российские соотечественники в Канаде в среду провели митинг в центре Монреаля (провинция Квебек) перед офисом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Они требовали реформировать эту организацию в связи с ее решением не допустить российских спортсменов к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

"Все представители русскоязычной общины, проживающие сейчас в Канаде, были крайне возмущены решением WADA по нашим паралимпийцам, а также не допущению трети олимпийской сборной к Играм в Бразилии. Мы считаем это решение не приемлемым", - заявила корр.ТАСС президент организации "Русский конгресс Канады" Алла Суворова.

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Участники митинга попытались передать в офис WADA специальную петицию, составленную на английском и французском языках, в которой отражены требования российских соотечественников. "Охрана нам не разрешила передать петицию, а представитель WADA заявил, чтобы мы ее отправили по электронной почте", - сказала Суворова.

По ее словам, сама петиция адресована президенту WADA сэру Крэгу Риди. В ней говорится, что организация приняла скандальные решения в отношении российских атлетов на основе выводов "канадского профессора права Ричарда Макларена, который, не приведя ни одного конкретного факта, огульно обвинил российских атлетов в том, что они участвуют в спонсируемой государством допинговой программе". "В результате пострадали спортсмены, многократно тестируемые специалистами WADA и ни разу не уличенные в применении допинга. Это нарушает не только принципы Олимпийского движения, но и элементарные права человека", - говорится в петиции, которую подписали более десяти различных организаций российских соотечественников Канады. Также авторы обращения считают, что "Международное антидопинговое агентство должно быть реформировано с тем, чтобы его деятельность была прозрачной и соответствовала его первоначальному мандату: выявлять конкретные случаи нарушения спортсменами антидопинговой политики Олимпийского движения".

"Это решение WADA затронуло наших людей в Канаде. Это атака на Россию, причем их целью стали самые незащищенные спортсмены, которых даже лишили права доказать свою невиновность в суде", - заявил корреспонденту ТАСС активист русскоязычной общины Монреаля Геннадий Дмитриев. Он добавил, что в митинге приняли участие около 70 человек. По его словам, митинг был согласован мэрией Монреаля и завершился без происшествий.

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Допинг Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
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