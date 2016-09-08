Роман Жданов стал первым победителем плавательного турнира среди паралимпийцев РФ

ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Роман Жданов стал первым победителем плавательного турнира среди российских паралимпийцев, которых не допустили до Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Жданов, выступающий в классе S4, проплыл 50 метров вольным стилем за 40,24 секунды.

Победителями на этой же дистанции также стали Александр Макаров (S3), Дмитрий Черняев (S5), Вячеслав Ленский (S6), Сергей Сухарев и Ани Палян (S7), Денис Тарасов и Мария Павлова (S8), Богдан Мостовой и Наталья Мамлина (S9), Дмитрий Бартасинский и Василиса Копилевич (S10), Кирилл Белоусов (S11), Александр Голинтовский и Анна Крившина (S13).

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, состоялась в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" 7 сентября. В турнире примут участие 263 спортсмена. Соревнования проходят на площадках учебно- тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября.

Из-за дисквалификации ПКР все установленные на турнире результаты не будут учтены МПК.