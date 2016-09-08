Роман Жданов стал первым победителем плавательного турнира среди паралимпийцев РФ

Премьер Казахстана отправлен в отставкуМеждународная панорама 8 сентября, 13:38
Роман Павлюченко помирился с водителем после дорожного конфликтаСпорт 8 сентября, 13:31
Видеотрансляция пресс-конференции главы комиссии ОКР по борьбе с допингомСпорт 8 сентября, 13:30
Кадыров опроверг слухи о падении с лошадиОбщество 8 сентября, 13:26
Учебный центр спецназа в Чечне не будет приглашать иностранных военных инструкторовВ стране 8 сентября, 13:14
Яндекс анонсировал запуск конкурента "Медиалогии"Экономика и бизнес 8 сентября, 13:14
Эксперт рассказал, зачем ВМФ России десантные вертолетоносцыАрмия и ОПК 8 сентября, 13:13
Гендиректор: количество задержанных рейсов у "Уральских авиалиний" не превышает 4%Новости Урала 8 сентября, 13:13
"Евраз" получил сертификат на рельсы от Deutsche BahnТранспорт 8 сентября, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОЗЕРО КРУГЛОЕ /Московская область/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Роман Жданов стал первым победителем плавательного турнира среди российских паралимпийцев, которых не допустили до Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
Жданов, выступающий в классе S4, проплыл 50 метров вольным стилем за 40,24 секунды.
Победителями на этой же дистанции также стали Александр Макаров (S3), Дмитрий Черняев (S5), Вячеслав Ленский (S6), Сергей Сухарев и Ани Палян (S7), Денис Тарасов и Мария Павлова (S8), Богдан Мостовой и Наталья Мамлина (S9), Дмитрий Бартасинский и Василиса Копилевич (S10), Кирилл Белоусов (S11), Александр Голинтовский и Анна Крившина (S13).
Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.
Церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, состоялась в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" 7 сентября. В турнире примут участие 263 спортсмена. Соревнования проходят на площадках учебно- тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября.
Из-за дисквалификации ПКР все установленные на турнире результаты не будут учтены МПК.