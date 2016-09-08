Захарова пригласила представителей The Guardian на встречу с паралимпийцами РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила представителей британского издания The Guardian в Россию для встречи с российскими паралимпийцами после заявления журналистов о том, что появление российского флага на открытии Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро испортило доброжелательное настроение мероприятия.

"Я хочу официально пригласить представителей издания The Guardian в Россию для встречи с российскими паралимпийцами, - сказала дипломат. - Если вы можете писать такие вещи у себя в теплых удобных кабинетах, я думаю, у вас хватит сил, мужества и совести посмотреть этим людям в глаза".

Накануне член делегации сборной Белоруссии развернул флаг России на церемонии открытия Паралимпийских игр в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.