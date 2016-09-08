Журова призвала ТВ максимально осветить соревнования паралимпийцев РФ

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призвала российские телекомпании максимально осветить специальный турнир для паралимпийцев РФ, проходящий на спортивных базах Подмосковья. Об этом она заявила ТАСС.

"Я искренне надеюсь, что наше телевидение максимально осветит эти соревнования, я призываю их к этому, - отметила Журова. - Новогорск, Озеро Круглое - не самые доступные места для зрителей, не все могут видеть, что здесь происходит".

Журова подчеркнула, что соревнования были организованны в кратчайшие сроки: "Трудно за несколько дней было все сделать еще лучше, но в другие сроки проводить старты было бы неверным решением. Спортсмены готовились под эти сроки и они хотят сравнить свои результаты с достижениями тех, кто выступает на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро".

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Церемония открытия соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, состоялась в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" 7 сентября. В турнире примут участие 263 спортсмена. Соревнования проходят на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября.