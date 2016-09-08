Смирнов: Россия должна выполнить условия МОК и WADA к декабрю

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская сторона к декабрю должна выполнить условия, поставленные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом журналистам заявил глава независимой комиссии ОКР по борьбе с допингом Виталий Смирнов.

"К декабрю мы должны завершить работу по выполнению условий, которые поставили WADA и МОК, - сказал Смирнов. - В декабре пройдет исполком, который определит, продлевать ли санкции в отношении России".

Итоги пресс-конференции главы комиссии ОКР по борьбе с допингом