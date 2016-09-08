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Смирнов: Россия должна выполнить условия МОК и WADA к декабрю

Спорт
8 сентября, 15:08 UTC+3
По словам главы комиссии ОКР по борьбе с допингом, в декабре пройдет исполком, который определит, продлевать ли санкции в отношении России
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МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская сторона к декабрю должна выполнить условия, поставленные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом журналистам заявил глава независимой комиссии ОКР по борьбе с допингом Виталий Смирнов.

"К декабрю мы должны завершить работу по выполнению условий, которые поставили WADA и МОК, - сказал Смирнов. - В декабре пройдет исполком, который определит, продлевать ли санкции в отношении России".

Итоги пресс-конференции главы комиссии ОКР по борьбе с допингом

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