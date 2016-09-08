Видеотрансляция пресс-конференции главы комиссии ОКР по борьбе с допингом

Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов на пресс-конференции подводит итоги заседания возглавляемой им комиссии ОКР по борьбе с допингом.

Как сообщил ТАСС член комиссии ОКР Сергей Шахрай, на заседании должны быть рассмотрены вопросы реформирования антидопинговой системы в РФ, а также создание дорожной карты по борьбе с запрещенными препаратами.

Комиссия была сформирована по инициативе президента РФ Владимира Путина. В ее состав вошли трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков и генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов, а также другие представители международных спортивных федераций.