Видеотрансляция пресс-конференции главы комиссии ОКР по борьбе с допингом

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Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов на пресс-конференции подводит итоги заседания возглавляемой им комиссии ОКР по борьбе с допингом.
Как сообщил ТАСС член комиссии ОКР Сергей Шахрай, на заседании должны быть рассмотрены вопросы реформирования антидопинговой системы в РФ, а также создание дорожной карты по борьбе с запрещенными препаратами.
Комиссия была сформирована по инициативе президента РФ Владимира Путина. В ее состав вошли трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков и генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов, а также другие представители международных спортивных федераций.