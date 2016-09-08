ПКР начал переговоры с международными федерациями, которые готовы проводить турниры в РФ

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский комитет России (ПКР) начал переговоры с международными федерациями, которые готовы проводить соревнования в РФ. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко дал поручение Паралимпийскому комитету России привлечь как можно больше международных стартов для людей с ограниченными возможностями в Россию.

"Мы уже начали переговоры с международными спортивными федерациями, которые готовы проводить у нас соревнования, - сообщил Рожков. - Баз в России хватает, мы намерены использовать Сочи, Казань, спортивные базы сборных в Новогорске, Озере Круглом, Раменском. Возможности для этого есть даже на Дальнем Востоке".

Как пояснил Рожков, речь идет о календарном плане следующего года. "До конца нынешнего года мы не планируем проведение подобных соревнований, но уже в следующем мы постараемся охватить в этой связи все категории инвалидов", - сказал он.