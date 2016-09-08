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ПКР начал переговоры с международными федерациями, которые готовы проводить турниры в РФ

Спорт
8 сентября, 16:39 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Вероника Советова
По словам вице-президента ПКР Павла Рожкова, для соревнований планируется использовать базы в Сочи, Казани, Новогорске, Озере Круглом и Раменском
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НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский комитет России (ПКР) начал переговоры с международными федерациями, которые готовы проводить соревнования в РФ. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

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"Мы уже начали переговоры с международными спортивными федерациями, которые готовы проводить у нас соревнования, - сообщил Рожков. - Баз в России хватает, мы намерены использовать Сочи, Казань, спортивные базы сборных в Новогорске, Озере Круглом, Раменском. Возможности для этого есть даже на Дальнем Востоке".

Как пояснил Рожков, речь идет о календарном плане следующего года. "До конца нынешнего года мы не планируем проведение подобных соревнований, но уже в следующем мы постараемся охватить в этой связи все категории инвалидов", - сказал он.

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