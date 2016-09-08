ПКР начал переговоры с международными федерациями, которые готовы проводить турниры в РФ

На станции МЦК "Лужники" установили трехметровую букву "М" с подсветкойМосква 8 сентября, 17:39
"Швабе" представил начальнику ГАБТУ новую навигационную камеруНовости партнеров 8 сентября, 17:29
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторовПроисшествия 8 сентября, 17:27
Подозреваемый в экстремизме рэпер Птаха отпущен под подписку о невыездеПроисшествия 8 сентября, 17:20
В Москве на Новом Арбате в аварию попал BMW с номерами АМРПроисшествия 8 сентября, 17:12
В Петербурге опубликован блокадный дневник школьницы Тани ВассоевичОбщество 8 сентября, 17:12
На досрочное голосование на острове Белый пришли четыре избирателя и 15 медведейВ стране 8 сентября, 17:07
Жуков: комитет ОКР по восстановлению членства ВФЛА завершил работуСпорт 8 сентября, 17:02
Врио президента Республики Узбекистан Шавкат МирзиёевБиографии и справки 8 сентября, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский комитет России (ПКР) начал переговоры с международными федерациями, которые готовы проводить соревнования в РФ. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.
Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко дал поручение Паралимпийскому комитету России привлечь как можно больше международных стартов для людей с ограниченными возможностями в Россию.
"Мы уже начали переговоры с международными спортивными федерациями, которые готовы проводить у нас соревнования, - сообщил Рожков. - Баз в России хватает, мы намерены использовать Сочи, Казань, спортивные базы сборных в Новогорске, Озере Круглом, Раменском. Возможности для этого есть даже на Дальнем Востоке".
Как пояснил Рожков, речь идет о календарном плане следующего года. "До конца нынешнего года мы не планируем проведение подобных соревнований, но уже в следующем мы постараемся охватить в этой связи все категории инвалидов", - сказал он.