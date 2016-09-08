Правительство решит вопрос о выводе Минспорта из числа учредителей РУСАДА

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время примет решение о выводе Министерства спорта из числа учредителей российского антидопингового агентства РУСАДА. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы внимательно следили за пресс-конференцией главы независимой общественный антидопинговой комиссии Виталия Смирнова. Услышали мнение Виталия Георгиевича относительно дальнейшей работы РУСАДА. В этой связи правительство в ближайшее время примет решение о выводе Минспорта из учредителей российского антидопингового агентства".

Дворкович отметил также, что "теперь финансирование организации будет осуществляться напрямую из бюджета РФ". "Соответствующие поправки будут в кратчайшие сроки внесены в закон "О физической культуре и спорте", - сказал он.