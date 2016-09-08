Смирнов: Минспорт не должен выступать посредником в финансировании РУСАДА

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Министерство спорта России не должно выступать в качестве посредника в финансировании Российского антидопингового агентства (РУСАДА), деньги должны идти напрямую из бюджета. Об этом заявил глава независимой комиссии ОКР по борьбе с допингом Виталий Смирнов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"В числе требований по реструктуризации нашего (антидопингового) агентства было то, что они должны получать прямое финансирование. Ни Минспорт, ни какое-либо другое ведомство не должно через себя пропускать деньги, которые идут в РУСАДА. Деньги должны идти напрямую из бюджета, и никаких посредников быть не должно. Такая задача стоит, и мы надеемся, нас услышали", - сказал Смирнов.

"По такому принципу работает Британское антидопинговое агентство (UKAD), где получают 80% средств из бюджета. Такая задача стоит и перед нами", - добавил он.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, РУСАДА и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов. Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу, Совет учредителей WADA 18 ноября утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. В конце января РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет продолжаться до тех пор, пока РУСАДА не вернет свой прежний статус.

Смирнов добавил, что комиссия ОКР не контактирует с сотрудниками Министерства спорта РФ. Об этом на пресс-конференции заявил глава комиссии, почетный президент ОКР Виталий Смирнов.

"Хотел бы подчеркнуть, что мы являемся общественной, независимой комиссией, в ее составе нет ни одного представителя государственных учреждений. В период, когда несколько сотрудников Минспорта попали в карантин, мы стараемся не поддерживать с ними контактов", - сказал Смирнов.

Президент России Владимир Путин 22 июля предложил ОКР создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом. 25 июля исполком ОКР утвердил Смирнова в должности главы данной комиссии. В четверг прошло заседание комиссии ОКР по борьбе с допингом.