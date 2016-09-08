Кениец Кимани завоевал первое золото Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Кениец Самуэль Кимани завоевал золотую медаль в беге на 5000 метров в категории Т11 и стал первым победителем Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Спортсмен показал результат 15 минут 16,11 секунды.

Второе место занял бразилец Одаир Сантуш (15.17,55), третье - еще один кениец Билл Уилсон.

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх-2016. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (КАС) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.