Президент Бразилии объявил Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро открытыми

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер объявил Паралимпийские игры 2016 года открытыми во время торжественной речи на церемонии, которая проходит на арене "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Во время торжественной речи Темер был несколько раз освистан публикой. В свою очередь, глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филипп Крейвен также был освистан, когда во время своей речи благодарил правительство Бразилии.

Все соревнования в рамках Паралимпиады традиционно пройдут на тех же площадках, что предназначались и для участников Олимпиады. В ходе соревнований будут разыграны 528 комплектов в 22 видах спорта. Соревновательная часть программы пройдет с 8 по 18 сентября.

На параде атлетов, который прошел на "Маракане", белорусские спортсмены пронесли флаг России, несмотря на запрет IPC.

Россияне остались без Паралимпиады

В Играх-2016 россияне участия не примут. IPC дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде ни к чему не привели. Также IPC отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

Решение IPC было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля IPC открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.