Лукин: ПКР сделает все от него зависящее, чтобы паралимпийцы выступили на Играх-2018

"Швабе" представил на "Армии" опытный образец нового охотничьего прицелаНовости партнеров 7 сентября, 17:45
Лукин: РФ отправит атлетов в Рио в случае положительного решения исковСпорт 7 сентября, 17:44
Музей скульптуры Петербурга не получал указаний на снятие доски МаннергеймуКультура 7 сентября, 17:40
Железнодорожные войска РФ в ближайшее время получат новые образцы спецтехникиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:35
"Т24" проведет чемпионат по дронбиатлонy на форуме "Армия-2016"Новости партнеров 7 сентября, 17:26
Шесть МиГ-29 уничтожили технику условного противника на учениях "Кавказ"Армия и ОПК 7 сентября, 17:25
Юрист: у "Рубина" нет оснований на заявку Янна М'Вила в РФПЛСпорт 7 сентября, 17:16
География форума "Армия-2016": как и где проходят военные выставкиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:06
Мутко заявил, что чувствует вину за недопуск российских паралимпийцев на ИгрыСпорт 7 сентября, 17:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские спортсмены сохраняют шансы на выступление на Паралимпийских играх 2018 года, Паралимпийский комитет России (ПКР) сделает все от него зависящее для этого.
Такое мнение журналистам высказал президент ПКР Владимир Лукин.
В среду в Москве состоялось торжественное открытие соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Соревнования состоятся на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября. В турнире примут участие 263 спортсмена.
"Шансы на участие в следующих Играх есть, мы сделаем все зависящее от нас, - сказал Лукин. - Мы попробуем убедить всех, что надо закончить это взаимовредное дело".
"Критерии восстановления ПКР до сих пор не известны, Международный паралимпийский комитет с этим не торопится. Наши юристы сделали все, что смогли, спасибо им. Не все зависит от них", - добавил он.
22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от Всемирного антидопингового агентства имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена. В итоге МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, а позднее МПК объявил, что более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх.