Лукин: ПКР сделает все от него зависящее, чтобы паралимпийцы выступили на Играх-2018

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские спортсмены сохраняют шансы на выступление на Паралимпийских играх 2018 года, Паралимпийский комитет России (ПКР) сделает все от него зависящее для этого.

Такое мнение журналистам высказал президент ПКР Владимир Лукин.

В среду в Москве состоялось торжественное открытие соревнований для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Соревнования состоятся на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области 8-9 сентября. В турнире примут участие 263 спортсмена.

"Шансы на участие в следующих Играх есть, мы сделаем все зависящее от нас, - сказал Лукин. - Мы попробуем убедить всех, что надо закончить это взаимовредное дело".

"Критерии восстановления ПКР до сих пор не известны, Международный паралимпийский комитет с этим не торопится. Наши юристы сделали все, что смогли, спасибо им. Не все зависит от них", - добавил он.

22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от Всемирного антидопингового агентства имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена. В итоге МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, а позднее МПК объявил, что более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх.