Емельяненко не будет драться в Японии в 2016 году

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ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Известный российский боец Федор Емельяненко не будет проводить бои в Японии в 2016 году, спортсмен ведет переговоры о новогоднем поединке в 2017 году.
Об этом ТАСС сообщил руководитель организации Rizin FF Нобуюки Сакакибара.
"У нас с Федором хорошие отношения, и мы всегда рады видеть его в Rizin. Мы хотим и ждем его участия в боях в Японии, но, к сожалению, не в этом году. Сейчас ведется разговор о бое в канун следующего Нового года", - сказал Сакакибара.
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры прошлым летом. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джейдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Результат поединка Мальдонадо впоследствии оспорил, но результат боя не был изменен. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения.