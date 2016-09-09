Данильянц: изменения в тренерском штабе ФК "Ростов" формальны

"Мне жаль прежнего Нью-Йорка": 11 сентября 2001 года глазами корреспондента ТАССМеждународная панорама 9 сентября, 19:45
Сергей Катырин: Мы можем свести малых и средних предпринимателей с зарубежными коллегамиКорпорация МСП 9 сентября, 19:39
Минобороны России опубликовало лучшие кадры учений "Кавказ-2016"Армия и ОПК 9 сентября, 19:32
Человек, стрелявший в Рейгана, покинет психлечебницу в субботуМеждународная панорама 9 сентября, 19:20
От кэш-бэка до льготных лекарств: как регионы продвигают карту "Мир"Экономика и бизнес 9 сентября, 19:17
"Я видел, как люди выпрыгивали из окон": 11 сентября 2001 года глазами очевидцаМеждународная панорама 9 сентября, 19:00
В конкурсе на размещение на новых купюрах лидируют Иркутск, Волгоград и СевастопольВ стране 9 сентября, 18:54
Члены парламента Южной Кореи выступили за создание в стране ядерного оружияМеждународная панорама 9 сентября, 18:46
МЭР рассмотрит просьбу овощеводов исключить из ЗСТ с Ираном помидоры, огурцы и картофельЭкономика и бизнес 9 сентября, 18:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Перестановки в тренерском штабе футбольного клуба "Ростов" формальные, руководить командой с тренерской скамейки во время матчей будет Дмитрий Кириченко. Об этом ТАСС заявил тренер ростовчан Иван Данильянц.
В пятницу было объявлено, что Курбан Бердыев утвержден в "Ростове" в качестве вице-президента-тренера клуба, а главным тренером - Данильянц. Кириченко, который руководил командой на временной основе после ухода Бердыева, заявлен как тренер.
На вопрос, кто будет руководить командой с тренерской скаймеки во время матчей, Данильянц ответил: "В практической работе у нас никаких изменений не происходит. Весь тренерский штаб помогает ему (Кириченко) работать, как это и было до сегодняшнего дня".
Бердыев возглавлял "Ростов" с 2014 по 2016 год, под его руководством команда выиграла серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16, однако 6 августа он объявил об уходе с поста главного тренера. Сообщалось, что Бердыев является одним из претендентов на пост наставника сборной России, однако сборную в итоге возглавил Станислав Черчесов. Также отмечалось, что руководство "Спартака" заинтересовано в приглашении Бердыева, однако переговоры в итоге зашли в тупик.