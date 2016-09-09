Данильянц: изменения в тренерском штабе ФК "Ростов" формальны

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Перестановки в тренерском штабе футбольного клуба "Ростов" формальные, руководить командой с тренерской скамейки во время матчей будет Дмитрий Кириченко. Об этом ТАСС заявил тренер ростовчан Иван Данильянц.

В пятницу было объявлено, что Курбан Бердыев утвержден в "Ростове" в качестве вице-президента-тренера клуба, а главным тренером - Данильянц. Кириченко, который руководил командой на временной основе после ухода Бердыева, заявлен как тренер.

На вопрос, кто будет руководить командой с тренерской скаймеки во время матчей, Данильянц ответил: "В практической работе у нас никаких изменений не происходит. Весь тренерский штаб помогает ему (Кириченко) работать, как это и было до сегодняшнего дня".

Бердыев возглавлял "Ростов" с 2014 по 2016 год, под его руководством команда выиграла серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16, однако 6 августа он объявил об уходе с поста главного тренера. Сообщалось, что Бердыев является одним из претендентов на пост наставника сборной России, однако сборную в итоге возглавил Станислав Черчесов. Также отмечалось, что руководство "Спартака" заинтересовано в приглашении Бердыева, однако переговоры в итоге зашли в тупик.