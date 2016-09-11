СМИ: экс-глава ЕОК Хикки может вернуться в Ирландию на следующей неделе

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ДУБЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и бывший президент Национального олимпийского комитета (НОК) Патрик Хикки, обвиняемый в махинации с продажами билетов на Олимпийские игры - 2016, может вернуться из Бразилии в Ирландию на следующей неделе. Об этом сообщает газета Irish Independent.
Ранее бразильский суд постановил, что 71-летний Хикки, обвиняемый в незаконной продаже билетов на олимпийские соревнования, должен сдать свой паспорт и оставаться в Бразилии до завершения расследования.
Возвращение Хикки будет возможным в том случае, если судебные разбирательства по данному делу не начнутся в течение ближайших двух месяцев. Тогда Хикки должен будет получить обратно свой паспорт, но с условием, что он вернется в Бразилию для суда. В противном случае он вынужден будет остаться в Бразилии до завершения разбирательств.
Хикки был задержан 17 августа в Рио-де-Жанейро. Вскоре после этого он временно покинул все занимаемые должности. Позднее бывший глава ЕОК был доставлен в полицию Рио-де- Жанейро, а затем в тюрьму строгого режима "Бангу". 21 августа агентство Рейтер сообщило, что в ходе обыска в гостиничных номерах сотрудников НОК Ирландии полиция обнаружила нереализованные билеты на соревнования Олимпийских игр.