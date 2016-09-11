"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РФПЛ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский клуб "Спартак" победил "Локомотив" со счетом 1:0 в домашнем матче 6-го тура чемпионата России по футболу.

Гол забил Ивелин Попов на 25-й минуте. Результативной передачей отметился Квинси Промес, который вышел на первое место в споре лучших бомбардиров по системе "гол + пас", обойдя на одно очко нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Всего в активе Промеса три гола и четыре передачи в шести играх.

Эта победа стала первой для "Спартака" в матчах с "Локомотивом" на домашнем стадионе "Открытие-Арена", который был открыт в 2014 году. Ранее команды провели между собой на этой арене две встречи, в которых была зафиксирована ничья (1:1) и победа "Локомотива" (2:1).

"Спартак" смог обыграть "Локомотив" на своем поле впервые с ноября 2011 года. Та встреча, завершившаяся со счетом 2:0, прошла на стадионе "Лужники". Команды провели 51-й очный матч в рамках чемпионата России. Красно-белые сумели укрепить преимущество - 23 победы, 17 поражений и 11 ничьих при разнице мячей 80-56.

Свои первые матчи за "Локомотив" провели полузащитник Игорь Денисов, вышедший с первых минут, и нападающий Игорь Портнягин, заменивший Эсекьеля Хенти в начале второго тайма. За "Спартак" дебютную встречу провел защитник Маурисио. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, будучи игроком, встречался с "Локомотивом" дважды: в 1/32 финала Кубка УЕФА в сентябре 1993 года его "Ювентус" добился побед - 3:0 и 1:0.

"Спартак" вернул за собой лидерство в турнирной таблице, набрав 16 очков. У ближайшего преследователя московского ЦСКА в активе на два очка меньше. "Локомотив" с 7 баллами располагается на 9-й строчке. В следующем туре "Спартак" 16 сентября в гостях сыграет против "Оренбурга", в тот же день "Локомотив" примет "Уфу".