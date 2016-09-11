Бывший гендиректор WADA Хоуман опасается планов МОК по реформированию агентства

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дэвид Хоуман опасается планов Международного олимпийского комитета (МОК) по реформированию агентства. Об этом он заявил порталу Insidethegames.

На прошлой неделе представители антидопинговых агентств 17 стран обсудили предложения по реформированию WADA на саммите в Копенгагене. Было предложено сделать WADA более независимым, чтобы руководители агентства не могли одновременно занимать посты в каких-либо других спортивных организациях. По сообщению пресс-службы организации, WADA рассмотрит предложения по реформированию, представленные антидопинговыми агентствами, 19 и 20 ноября. Хоуман, который был гендиректором WADA на протяжении 13 лет и покинул пост в июне, считает, что МОК может воспользоваться ситуацией с реформированием WADA, чтобы установить свой контроль над антидопинговой системой.

"Для них это значит сохранение контроля, а не обеспечение независимости организации, - считает Хоуман. - Это, как представляется, связано с несогласием МОК с позицией WADA в отношении России, но никто не спросил МОК о том, почему им не нравится WADA. МОК поддержал новый кодекс WADA, который вступил в силу в 2015 году, и с тех пор единственной проблемой стало то, что агентство в соответствии с этим кодексом провело перепроверку допинг- проб (в том числе - с Игр-2012 в Лондоне и Олимпиады-2008 в Пекине) и нашло ужасающие случаи нарушения Россией антидопинговых правил".

Также бывший функционер отметил, что в спортивном движении давно ведется борьба между теми, кто хочет, чтобы WADA была независимой, и теми, кто хочет иметь контроль над организацией.

18 июля комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена представила доклад о предварительных итогах расследования. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. На основе доклада исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную РФ от участия в соревнованиях. Тем не менее, критериям, установленных МОК для допуска к Олимпиаде-2016, соответствовали только 280 спортсменов из заявленных 387. Международный паралимпийский комитет на основании этого же доклада принял решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и не допустил всю паралимпийскую сборную России к Играм в Рио.