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Бывший гендиректор WADA Хоуман опасается планов МОК по реформированию агентства

Спорт
11 сентября, 23:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, сентября. /ТАСС
Хоуман считает, что МОК может воспользоваться ситуацией с реформированием WADA, чтобы установить свой контроль над антидопинговой системой
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ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дэвид Хоуман опасается планов Международного олимпийского комитета (МОК) по реформированию агентства. Об этом он заявил порталу Insidethegames.

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На прошлой неделе представители антидопинговых агентств 17 стран обсудили предложения по реформированию WADA на саммите в Копенгагене. Было предложено сделать WADA более независимым, чтобы руководители агентства не могли одновременно занимать посты в каких-либо других спортивных организациях. По сообщению пресс-службы организации, WADA рассмотрит предложения по реформированию, представленные антидопинговыми агентствами, 19 и 20 ноября. Хоуман, который был гендиректором WADA на протяжении 13 лет и покинул пост в июне, считает, что МОК может воспользоваться ситуацией с реформированием WADA, чтобы установить свой контроль над антидопинговой системой.

"Для них это значит сохранение контроля, а не обеспечение независимости организации, - считает Хоуман. - Это, как представляется, связано с несогласием МОК с позицией WADA в отношении России, но никто не спросил МОК о том, почему им не нравится WADA. МОК поддержал новый кодекс WADA, который вступил в силу в 2015 году, и с тех пор единственной проблемой стало то, что агентство в соответствии с этим кодексом провело перепроверку допинг- проб (в том числе - с Игр-2012 в Лондоне и Олимпиады-2008 в Пекине) и нашло ужасающие случаи нарушения Россией антидопинговых правил".

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Также бывший функционер отметил, что в спортивном движении давно ведется борьба между теми, кто хочет, чтобы WADA была независимой, и теми, кто хочет иметь контроль над организацией.

18 июля комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена представила доклад о предварительных итогах расследования. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. На основе доклада исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную РФ от участия в соревнованиях. Тем не менее, критериям, установленных МОК для допуска к Олимпиаде-2016, соответствовали только 280 спортсменов из заявленных 387. Международный паралимпийский комитет на основании этого же доклада принял решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и не допустил всю паралимпийскую сборную России к Играм в Рио.

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