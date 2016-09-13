Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Бавария" - "Ростов"

9. Дважды подряд мюнхенцы пытались найти в штрафной Роберта Левандовски, но защитники российской команды не позволили польскому форварду добраться до мяча.

8. Не стесняется дебютант, прессингует титулованного соперника на его половине поля.

6. "Ростов" выбежал в контратаку, но пас Сердара Азмуна на Дмитрия Полоза получился неудачным.

6. "Бавария" заработала первый угловой, но не смогла ничего извлечь из стандарта.

4. Томас Мюллер попытался выполнить заброс на Артуро Видаля, но Сослан Джанаев был готов к такому развитию событий и сыграл на перехвате.

3. Российская команда попыталась организовать контратаку, но Дмитрий Полоз неудачно обработал мяч и отдал его Матсу Хуммельсу, который прессинговал соперника неподалеку от центральной линии.

2. На первых минутах "Бавария" взяла мяч под контроль, дважды подряд пытаясь взломать оборону "Ростова" по левому флангу.

1. Прозвучал стартовый свисток! Первый матч "Ростова" на групповом этапе Лиги чемпионов начался.

Добрый вечер, уважаемые читатели! ТАСС начинает онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором немецкая "Бавария" сыграет с российским "Ростовом". Встреча одного из самых успешных клубов Германии начала века с серебряным призером чемпионата России-2015/16 состоится в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена". На матче будет работать английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

Стартовые составы

"Бавария": Мануэль Нойер, Джошуа Киммих, Хави Мартинес, Матс Хуммельс, Давид Алаба, Тьяго Алькантара, Артуро Видаль, Рафинья, Томас Мюллер, Роберт Левандовски, Дуглас Коста;

"Ростов": Сослан Джанаев, Денис Терентьев, Владимир Гранат, Сесар Навас, Миха Мевля. Тимофей Калачев, Александр Ерохин, Александр Гацкан, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Сердар Азмун.

Главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти, для которого игра против "Ростова" станет дебютной в еврокубках у руля немецкого клуба, сделал несколько перестановок по сравнению с игрой чемпионата Германии против "Шальке" (9 сентября, "Бавария" победила со счетом 2:0). Специалист оставил в запасе капитана команды Филиппа Лама. Его место в основе занял Джошуа Киммих. Еще две перестановки коснулись опорной зоны - вместо Хаби Алонсо и Ренату Саншеша на поле появятся Артуро Видаль и Рафинья. Место Франка Рибери на левом фланге атаки занял Дуглас Коста, участие которого в игре с ростовчанами было под вопросом.

Новый наставник ростовчан Иван Данильянц, возглавивший команду 9 сентября, не стал отходить от модели игры, которую проповедовал предыдущий тренер "Ростова" Курбан Бердыев. Российский клуб сыграет от обороны, отрядив в оборону пять игрков. Им будут помогать три полузащитника, которые будут как разрушать атаки соперника, так и организовывать собственные. На острие атаки выступят два скоростных и техничных форварда - Дмитрий Полоз и Сердар Азмун.

На пути к групповому этапу "Ростов" прошел два отборочных раунда, оставив ни с чем бельгийский "Андерлехт" и голландский "Аякс". К этим двухраундовым противостояниям российский клуб подходил в статусе аутсайдера, но сумел пробиться в основную сетку престижного турнира, ни разу не проиграв на выезде.

Стоит отметить, что в летнее трансферное окно "Ростов" потерял двух основных центральных защитников - анголец Баштуш перешел в итальянский "Лацио", а игрок российской сборной Иван Новосельцев перебрался в "Зенит". Проблем в игре у своих ворот добавляет и дисквалификация Федора Кудряшова, который пропустит три матча группового этапа из-за дисквалификации - защитник отбывает наказание за красную карточку, полученную в ответной игре раунда плей-офф против "Аякса".

Первым экзаменатором "Ростова" на групповом этапе Лиги чемпионов станет "Бавария". Клуб из Мюнхена, пять раз выигравший этот турнир, за последние десять лет лишь раз не играл в самом престижном еврокубке (немецкая команда в полуфинале Кубка УЕФА уступила будущему победителю турнира - "Зениту"). Из девяти других попыток, три завершились выходом в финал (одна победа и два поражения).

Перед началом сезона-2016/17 главным тренером мюнхенцев стал итальянец Карло Анчелотти, сменивший на этом посту испанца Хосепа Гвардиолу. Примечательно, что новому рулевому мюнхенцев в прошлом уже доводилось играть против "Ростова". В двухматчевом полуфинале Кубка Интертото-1999 его "Ювентус" обыграл российскую команду с общим счетом 9:1.

Арбитр Энтони Тэйлор, которому предстоит работать на матче "Бавария" - "Ростов", ни разу не судил матчи с участием российских клубов в еврокубках. Он обслуживал финал юношеского чемпионата Европы U19 2015 года, в котором сборная России под руководством Дмитрия Хомухи проиграла испанцам - 0:2.

История матчей "Баварии" с российскими клубами Форвард "Баварии" Роберт Левандовски во время матча Лиги чемпионов-2014/15 против ЦСКА © Валерий Шарифулин/ТАСС "Ростов" ни разу не встречался с командами из Германии Клуб из Мюнхена 18 раз встречался с российскими командами, одержав 10 побед, шесть раз сыграв вничью и потерпев два поражения. Первым российским клубом, сумевшим обыграть "Баварию" стал московский "Локомотив". Железнодорожники в 1/32 финала Кубка УЕФА на выезде одержали победу со счетом 1:0, а дома уступили - 0:5. Менее удачным для немецкого гранда стало знакомство с петербургским "Зенитом". Команды встретились в 1/2 финала Кубка УЕФА-2007/08. В Мюнхене команды сыграли вничью (1:1), а в Петербурге хозяева поля разгромили соперника со счетом 4:0. В том сезоне "Зенит" завоевал трофей. Последний российский клуб, встречавшийся с "Баварией" - московский ЦСКА. Команды встречались по два раза в сезонах-2013/14 и 2014/15. Во всех четырех играх победителем вышел немецкий клуб, общая разница забитых и пропущенных мячей 10:1.

Запасные команд

"Бавария": Свен Ульрайх, Хуан Бернат, Филипп Лам, Хаби Алонсо, Ренату Саншеш, Франк Рибери, Джулиан Грин;

"Ростов": Никита Медведев, Папа Гуйе, Саид Эззатоллахи, Мусса Думбия, Хорен Байрамян, Андрей Препелицэ, Александр Бухаров.

Стоит отметить, что в запасе у немецкого клуба нет ни одного номинального нападающего. Однако, не стоит полагать, что от этого атакующий потенциал "Баварии" стал меньше. Делать такие выводы о команде, которая может позволить себе оставить на скамейке лучшего молодого игрока чемпионата Европы-2016 Ренату Саншеша.

Что касается резерва ростовчан, тренерский штаб во главе с Иваном Данильянцом может усилить игру команды, выпустив весьма моторных полузащитников Саида Эззатоллахи и Муссы Думбия, а также таранного форварда Александра Бухарова.