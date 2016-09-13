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Групповая стадия футбольной Лиги чемпионов стартует во вторник

Спорт
13 сентября, 0:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
В числе 32 участников группового раунда две российских команды: ЦСКА и "Ростов"
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Первые матчи основной стадии футбольной Лиги чемпионов будут сыграны во вторник. В числе 32 участников группового раунда две российских команды: ЦСКА и "Ростов", южане свою дебютную игру проведут уже 13 сентября против германской "Баварии" из Мюнхена.

22 клуба из 12 стран, в том числе и чемпион России ЦСКА, получили автоматические путевки в групповую стадию, еще 10 команд, включая "Ростов", пробились сквозь квалификацию. По итогам жеребьевки участники были разбиты на восемь групп, по две лучшие команды по итогам двухкруговых турниров выйдут в 1/8 финала, занявшие третьи места клубы продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы.

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Во вторник состоятся первые матчи в группах А, В, С и D. В группе А сыграют французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Арсенал", а также швейцарский "Базель" и болгарский "Лудогорец", в группе В - украинское "Динамо" и итальянский "Наполи", а также португальская "Бенфика" и турецкий "Бешикташ". В группе С состоятся встречи между испанской "Барселоной" и шотландским "Селтиком", английским "Манчестером Сити" и германской "Боруссией" из Менхенгладбаха. Наконец, в группе D сыграют "Бавария" и "Ростов", а также ПСВ из Нидерландов и испанский "Атлетико".

В четырех остальных группах первые матчи состоятся в среду. В группе Е сыграют германский "Байер" и ЦСКА, а также английский "Тоттенхэм" и представляющий Францию "Монако". В группе F - победитель Лиги чемпионов прошлого сезона испанский "Реал" и португальский "Спортинг", польская "Легия" и германская "Боруссия" из Дортмунда (матч в Варшаве обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым). В группе G пройдут встречи между бельгийским "Брюгге" и английским "Лестером", португальским "Порту" и датским "Копенгагеном", в группе H сыграют французский "Лион" и хорватское "Динамо" из Загреба, а также итальянский "Ювентус" и испанская "Севилья".

Июньский финал в Кардиффе

Все матчи 1-го тура начинаются в 21:45 мск. Остальные встречи группового раунда Лиги чемпионов пройдут 27-28 сентября, 18-19 октября, 1-2 и 22-23 ноября, а также 6-7 декабря. Матчи 1/8 финала запланированы на 14-15 и 21-22 февраля, а также 7-8 и 14-15 марта, четвертьфиналы - 11-12 и 18-19 апреля, полуфиналы - 2-3 и 9-10 мая. Финал Лиги чемпионов сезона-2016/17 состоится 3 июня на арене "Миллениум" в Кардиффе (Уэльс).

Первый розыгрыш Кубка европейских чемпионов по футболу прошел в сезоне 1955-56 гг., а его победителем стал мадридский "Реал", который выиграл пять трофеев подряд, став в итоге сильнейшим клубом континента рекордные 11 раз - в том числе и в 2016 году. 7 титулов у итальянского "Милана", по пять - у "Баварии", "Барселоны" и английского "Ливерпуля". Советские и российские клубы в финалах главного еврокубка не играли, в 1977 и 1987 гг. в полуфинал Кубка европейских чемпионов сумело пробиться киевское "Динамо", в 1991-м - московский "Спартак".

Вплоть до 1991 года трофей разыгрывался по системе плей- офф, в 1992-м турнир получил название Лига чемпионов, изменив формат, где появились групповые раунды.

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