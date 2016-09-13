Сергей Мозякин установил рекорд по числу шайб в чемпионатах СССР/России

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Сергей Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах СССР/России.

Шайба, заброшенная Мозякиным во вторник в ворота минского "Динамо", стала для 35-летнего форварда 429-й в первенствах России. По этому показателю он превзошел легендарного советского нападающего Бориса Михайлова, на счету которого 428 шайб. Гол, забитый Мозякиным, позволил "Металлургу" сравнять счет в матче - 3:3, идет третий период.

Мозякин дебютировал в чемпионате России в 1999 году в составе ЦСКА. В 2006 году перешел в "Атлант", в 2011 году стал игроком "Металлурга". Является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Михайлов большую часть карьеры провел в ЦСКА. Является двукратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом СССР. Свою последнюю шайбу он забросил 14 октября 1980 года в матче против СКА (победа ЦСКА 13:2).