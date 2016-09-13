Сергей Мозякин установил рекорд по числу шайб в чемпионатах СССР/России

Совет ЕС признал, что связь "Алмаз-Антея" с крушением малайзийского Boing не установленаМеждународная панорама 13 сентября, 19:03
Дворкович: включение соли в список продэмбарго поддержит отечественных производителейЭкономика и бизнес 13 сентября, 18:58
Сергей Мозякин установил рекорд по числу шайб в чемпионатах СССР/РоссииСпорт 13 сентября, 18:53
Что было, что будет: барометр настроений малого бизнесаЭкономика и бизнес 13 сентября, 18:43
Динамика прогнозов: ОПЕК и МЭА оценили спрос на нефтьЭкономика и бизнес 13 сентября, 18:39
Минсельхоз РФ: ограничение импорта соли не скажется на обеспечении потребностей РоссииЭкономика и бизнес 13 сентября, 18:35
Один из выпущенных в Кавказском заповеднике леопардов сбежал при первой встрече с людьмиВ стране 13 сентября, 18:30
ITF: сестры Уильямс имели терапевтическое разрешение на употребление запрещенных веществСпорт 13 сентября, 18:25
Четыре олимпийца из РФ уличены в применении допинга при перепроверке проб 2008 и 2012 гг.Спорт 13 сентября, 18:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Сергей Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах СССР/России.
Шайба, заброшенная Мозякиным во вторник в ворота минского "Динамо", стала для 35-летнего форварда 429-й в первенствах России. По этому показателю он превзошел легендарного советского нападающего Бориса Михайлова, на счету которого 428 шайб. Гол, забитый Мозякиным, позволил "Металлургу" сравнять счет в матче - 3:3, идет третий период.
Мозякин дебютировал в чемпионате России в 1999 году в составе ЦСКА. В 2006 году перешел в "Атлант", в 2011 году стал игроком "Металлурга". Является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Михайлов большую часть карьеры провел в ЦСКА. Является двукратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом СССР. Свою последнюю шайбу он забросил 14 октября 1980 года в матче против СКА (победа ЦСКА 13:2).