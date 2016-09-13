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Беккенбауэр на посту главы заявочного комитета ЧМ-2006 получил гонорар в €5,5 млн

Спорт
13 сентября, 20:05 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Ранее сообщалось, что Франц Беккенбауэр работал на этой должности на общественных началах
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БЕРЛИН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр, находясь на посту главы заявочного комитета чемпионата мира "Германия-2006", получил гонорар €5,5 млн, которые, по всей видимости, хотел провести мимо финансовых органов. С таким утверждением выступило издание Der Spiegel Online.

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До сих пор Немецкий футбольный союз (ДФБ) заявлял, что Беккенбауэр работал на должности главы организационного комитета на общественных началах, пишет издание. По данным Spiegel, "Кайзер Франц" уплатил с €5,5 млн налоги лишь спустя четыре года после получения денег, - в конце 2010 года, после проверки, проведенной финансовым ведомством Франкфурта-на-Майне.

Как сообщили изданию в ДФБ, Беккенбауэр "оказывал определенные рекламные услуги" букмекерской компании Oddset и участвовал в распределении прибыли, получаемой по условиям (спонсорского) контракта, заключенного ею с ДФБ.

В начале сентября сообщалось, что Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование против Беккенбауэра по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении в период пребывания на посту главы заявочного комитета "Германия-2006".

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Ранее появилась информация, что в 2002 году бывший на тот момент главой компании "Адидас" Робер Луи-Дрейфус перевел 10,3 млн швейцарских франков (около €6,7 млн) в заявочный комитет "Германия-2006", руководителями которого были Беккенбауэр и бывший президент ДФБ Вольфганг Нирсбах. Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях. По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов.

Ранее по этому делу открыл дело комитет по этике Международной федерации футбола, после чего Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.

Германия 6 июля 2000 года выиграла право на проведение чемпионата мира - 2006, опередив Бразилию, Марокко, Англию и в финале 12 голосами против 11 - ЮАР.

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