Петров: хоккеист Мозякин является героем своего времени

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Арутур Кутуев/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" (Магнитогорск) - герой своего времени, его достижение - важнейший вклад в историю отечественного хоккея. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Владимир Петров.

Во вторник форвард "Металлурга" установил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах СССР/России. Шайба, заброшенная Мозякиным в ворота минского "Динамо" (5:4), стала для 35-летнего форварда 429-й в первенствах России. По этому показателю он превзошел легендарного советского нападающего Бориса Михайлова, на счету которого 428 шайб.

"У каждого времени есть свои герои: Борис Петрович (Михайлов) играл в хоккей в другое время, при других условиях, ведь сейчас возросло количество матчей. Мозякин играет и является героем своего времени. Но рекорды на то и существуют, чтобы их побивали. Думаю, это должно было произойти даже раньше. Хотя всегда надо учитывать игру и уровень мастерства партнеров, ведь без них ничего бы не было", - отметил Петров.

Также легендарный нападающий ЦСКА отметил важность бережного хранения памяти об истории отечественного хоккея, который в этом году празднует 70-летний юбилей. "Всегда надо более тщательно относиться к истории отечественного хоккея, пропагандировать достижения советских и российских хоккеистов. Тогда наши мальчишки будут воспитываться на правильных идеях, а не думать о том, чтобы только уехать за границу. Очень важно воспитывать современное поколение на богатых традициях отечественного хоккея, поводом к чему являются такие достижения и рекорды, как у Мозякина и Михайлова или других наших прославленных хоккеистов", - заключил Петров.

Михайлов большую часть карьеры провел в ЦСКА. Является двукратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом СССР. Свою последнюю шайбу он забросил 14 октября 1980 года в матче против СКА (победа ЦСКА 13:2).

Мозякин дебютировал в чемпионате России в 1999 году в составе ЦСКА. В 2006 году перешел в "Атлант", в 2011 году стал игроком "Металлурга". Является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина.