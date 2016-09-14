Сборная России завершит подготовку к КМ по хоккею матчем с канадцами

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет в ночь на четверг заключительный контрольный матч в рамках подготовки к стартующему в субботу Кубку мира. В американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) подопечные Олега Знарка встретятся с хозяевами Кубка мира и главными фаворитами турнира - канадцами.
Сыграв две товарищеские встречи с чехами 8 и 10 сентября (4:3, 1:2 - по буллитам), российские хоккеисты отправились в Северную Америку, где проведут решающий этап подготовки к предстоящему в канадском Торонто розыгрышу Кубка мира. Соперник - самый серьезный, сборная Канады является олимпийским чемпионом 2014 года и действующим чемпионом мира. Накануне матча с канадцами российские нападающие тренировались в новых сочетаниях: в первое звено к Александру Овечкину и Никите Кучерову был переведен Павел Дацюк, а Евгений Кузнецов отправился в тройку к Ивану Телегину и Артему Анисимову.
Канадскую сборную на турнире в Торонто возглавил Майк Бэбкок, который привел "кленовые листья" к победам на чемпионате мира 2004 года и Олимпиадах 2010 и 2014 гг., а с клубом "Детройт Ред Уингз" выиграл в 2008 году Кубок Стэнли. В составе нынешней канадской команды - 14 олимпийских чемпионов, еще пять игроков в 2015 и 2016 гг. становились чемпионами мира. В субботу канадцы в контрольном матче со счетом 5:2 победили хоккеистов из США.
Матч сборных Канады и России пройдет на арене "Консол Энерджи Сентер" в Питтсбурге, начало - 02:30 мск. В среду в Питтсбурге также состоится товарищеский матч между сборными Чехии и Северной Америки, а в Вашингтоне сыграют команды Швеции и Европы.
На предварительной стадии Кубка мира сборная России выступит в группе В, где 18 сентября сыграет с командой Швеции, 19 сентября - сборной молодых звезд Северной Америки, а 22 сентября - с финнами. С канадскими хоккеистами российская сборная сможет сыграть лишь в плей- офф, куда выходят по две лучшие команды из каждой группы.
Кубок мира по хоккею проводится в третий раз, в 1996 году обладателем трофея стала сборная США, в 2004-м - Канады. С 1976 года лучшие команды мира в сильнейших составах боролись за Кубок Канады, который четырежды выигрывали хозяева, а в 1981 году - сборная СССР.